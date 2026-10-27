Flávio Bolsonaro dejó Brasil y viaja rumbo a Estados Unidos

La Policía Federal de Brasil canceló este martes los pasaportes del senador Flávio Bolsonaro, luego de que no entregara los documentos dentro del plazo de 24 horas establecido por el Supremo Tribunal Federal (STF).



La medida fue dispuesta por el ministro Alexandre de Moraes, quien también ordenó prohibir la salida del país del legislador y activar una alerta migratoria para impedir que abandone territorio brasileño.



La resolución fue adoptada el domingo 25 de octubre, pocas horas después de que Flávio Bolsonaro perdiera la segunda vuelta presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva.



El mandatario brasileño obtuvo el 51,79% de los votos, frente al 48,21% alcanzado por el candidato conservador. El fallo ordenó cancelar todos los pasaportes emitidos a nombre del senador, incluido el diplomático, y exigió que entregara cualquier documento de viaje extranjero que pudiera tener.



El senador tiene ciudadanía italiana desde 2023, informó el gobierno de Italia, según la cadena CNN Brasil. Eso le da derecho a contar con el pasaporte europeo, que quedaría afuera de la restricción de De Moraes.



La decisión se enmarca en una investigación judicial por presunto lavado de dinero y evasión de divisas, que también involucra al abogado Willer Tomaz y un supuesto esquema vinculado con plataformas de apuestas deportivas en línea.



En un video difundido el lunes a través de sus redes sociales, Flávio Bolsonaro aseguró que agentes de la Policía Federal lo interceptaron cuando salía de la residencia de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en Brasilia. El senador rechazó las sospechas de una eventual fuga y cuestionó la decisión judicial.



“Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte? ¿Eso es justicia?”, manifestó.



Sus declaraciones hicieron referencia a comentarios de su hermano Eduardo Bolsonaro, quien antes de las elecciones había sugerido que Flávio debería abandonar Brasil si perdía frente a Lula.



El portal brasileño Metropoles da por confirmada la fuga de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos junto con su esposa y sus dos hijas. La columna que lleva la firma de Igor Gadelha asegura que la huida fue organizada por Flávio en el último minuto con la ayuda de un selecto grupo de aliados en Brasil y Estados Unidos para evitar filtraciones.



Según allegados del senador, se espera que ingrese a Estados Unidos a través del estado de Florida este martes por la tarde y presentará oficialmente una solicitud de "asilo político" ante la administración Trump tan pronto como llegue a suelo estadounidense.

Firma editorial: Redacción FM GENTE