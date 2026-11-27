El director general de Tránsito y Transporte, Juan Pígola, analizó el impacto de los monopatines eléctricos en La Contratapa de la Revista de FM GENTE, tras la aprobación en la Junta Departamental de la nueva normativa que regula estos vehículos, la cual la Intendencia deberá reglamentar e implementar en un plazo de 90 días.



Para el jerarca, aunque se trata de una herramienta ágil y no contaminante que "vino para quedarse" en medio de la saturación vehicular, su diseño la convierte en un medio sumamente expuesto: "Es un vehículo donde el punto de equilibrio hace que sea más vulnerable que cualquier otro, capaz que más vulnerable que andar caminando", reflexionó.



Uno de los puntos que Pígola cuestionó fue la presencia de menores circulando a bordo de estos vehículos. El director adelantó que no comparte la idea de habilitar la franja de 14 a 16 años y sostuvo que Maldonado debería exigir un permiso autorizado por los padres recién a partir de los 16, replicando el sistema de las licencias de conducir.



En ese sentido, fue categórico respecto a cómo actuará: "Hemos visto niños de 10 u 11 años en Camino de los Gauchos en un monopatín eléctrico. No te quepa duda de que, si agarro a ese niño, le voy a sacar el monopatín, porque darle uno a un niño para que ande por las vías de tránsito no es justificable", afirmó. Y advirtió: "Mientras yo esté al frente de la administración, no me va a temblar el pulso para tomar las decisiones que tenga que tomar".



Cómo se controlará la velocidad y el rol de las luces



Respecto a los límites establecidos - 25 km/h en calle y 15 km/h en ciclovía, además de la prohibición de circular por veredas -, Pígola despejó dudas sobre la capacidad operativa de la Intendencia: "Todos los inspectores tienen equipos manuales de trabajo que pueden detectar a qué velocidad viene un monopatín".



El jerarca confirmó que ya se han realizado detenciones preventivas en puntos críticos - como frente al edificio comunal por Acuña de Figueroa - para advertir a los usuarios sobre la obligatoriedad de usar casco, chaleco reflectivo y luces.



Sobre este último punto, Pígola señaló la necesidad de incorporar luces laterales, clave para que los automovilistas puedan detectar el cruce de un monopatín en las esquinas, más allá de las luces bajas de fábrica.



El factor humano y el "sentido común"



Durante la charla, en la que también se abordó el peligro de circular con auriculares aislándose del entorno, el director de Tránsito apeló a la responsabilidad individual y lamentó las conductas imprudentes que se registran a diario en el departamento.



"Si sales al campo de noche, lo primero que agarras es la linterna para ver y para que te vean; eso es fundamental", graficó Pígola. "El sentido común, el mayor de los sentidos, hoy por hoy en el tránsito vemos día a día actitudes que son irracionales", añadió.



El jerarca consideró que tendrán que implementar la nueva normativa gradual y “amigablemente” pero aseguró que “los excesos que se estaban cometiendo en Maldonado tienen que llegar a su fin”.

Firma editorial: Redacción FM GENTE