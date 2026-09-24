“Trabajadores desgastados, estresados y con problemas de salud”: fuerte advertencia de la Comisión del Hospital de Maldonado

La Comisión Interna del Hospital de Maldonado, perteneciente a la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), emitió un comunicado en el que advierte por la situación que atraviesa el centro de salud y reclama soluciones ante la falta de personal.



“Debido a una alta demanda, producto de que ha crecido en los últimos años notablemente la cantidad de usuarios en Maldonado, llegando aproximadamente a 80.000 actualmente, a la falta de capacidad edilicia, contando con 90 camas, siendo que somos un hospital de referencia regional, no se da abasto para satisfacer las altas exigencias que insume una población en constante crecimiento”, señalaron.



La Comisión sostuvo que la falta de funcionarios es un reclamo que se mantiene desde hace tiempo y que fue planteado ante las distintas direcciones del hospital.



“La falta de personal es un tema recurrente de reclamo a través de las distintas direcciones, careciendo este hospital de un presupuesto acorde a su nivel y complejidad”, afirmaron.



A esta situación, agregaron el desgaste que atraviesan los trabajadores.



“Nos encontramos con trabajadores desgastados, estresados, certificados con problemas de salud mental, de columna, que renuncian y un alto nivel de ausentismo”, indicaron.



En cuanto al funcionamiento de la emergencia, explicaron que se alcanzó un acuerdo para reorganizar la Unidad de Atención Inmediata (UAI), pero que todavía existe falta de personal en otros sectores.



“En diálogo con Dirección se pudo establecer la reorganización de la UAI y dejarla con el número adecuado de puestos de atención y de enfermería”, señalaron.



Sin embargo, advirtieron que “el sector de Emergencia A, B y Reanima está con falta de personal”.



Ante esta situación, la Comisión informó que los trabajadores organizados resolvieron adoptar una medida concreta.



“Como lo que se acordó el año pasado no se está cumpliendo, los trabajadores organizados tomamos la medida de bloquear dos camas del sector, adecuando relación enfermera/cama/paciente”, explicaron.



La medida se mantendrá hasta que exista una solución.



“Tenemos una promesa verbal de solución para el 1° de octubre, hasta ese día se seguirá con las medidas”, afirmaron.



La Comisión también anunció que habrá una nueva instancia de diálogo con las autoridades para intentar alcanzar un acuerdo sobre las necesidades del servicio.



“Habrá otra instancia de diálogo para poder llegar a una coincidencia en las necesidades del servicio y su organización”, concluyeron.

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