La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) publicó en las últimas horas su informe de precios de referencia de los combustibles para el período comprendido entre el 1.º y el 31 de diciembre de 2026.



El documento muestra una marcada diferencia en la evolución de los precios internacionales de las naftas y el gasoil, con una importante presión al alza sobre este último combustible.



De acuerdo con los cálculos del organismo regulador, los precios de referencia en surtidor para diciembre se ubicarían en los siguientes valores:



- Nafta Súper 95: $87 por litro.

- Nafta Premium 97: $90 por litro.

- Gasoil 50-S: $77 por litro.



Los valores fueron difundidos con carácter informativo, en el marco de la situación de excepcionalidad dispuesta por el Poder Ejecutivo ante la inusual volatilidad de los mercados internacionales de combustibles.



EL GASOIL REGISTRA MAYOR PRESIÓN AL ALZA



Según las variaciones consignadas en el informe, la nafta Súper 95 registraría una disminución de apenas $0,15 por litro, mientras que la Premium 97 prácticamente no tendría modificaciones, con una diferencia de un centésimo.



La situación es sustancialmente diferente para el gasoil 50-S, cuyo precio de referencia experimentaría un incremento de $16,71 por litro.



Se trata de una diferencia significativa, particularmente por la incidencia que tiene este combustible en los costos del transporte de carga, la producción agropecuaria, la industria y la distribución de mercaderías.



Un eventual traslado de ese incremento a los surtidores podría generar repercusiones en los costos operativos de distintos sectores de la economía nacional.



¿CÓMO SE CALCULAN LOS PRECIOS?



Para elaborar el informe correspondiente a diciembre, la Ursea tomó como referencia el Precio de Paridad de Importación (PPI) del período comprendido entre el 26 de octubre y el 25 de noviembre.



Este indicador estima cuánto le costaría a Uruguay importar los combustibles ya refinados y trasladarlos hasta la etapa de distribución primaria.



A partir de ese cálculo, el organismo incorpora el factor de ajuste establecido por decreto, los márgenes de distribución y comercialización y los impuestos correspondientes, para determinar los precios de referencia al público.



Los valores publicados por la Ursea no implican una modificación automática de los precios que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.



El Poder Ejecutivo deberá resolver si mantiene las tarifas vigentes, traslada total o parcialmente las variaciones calculadas por el organismo regulador o adopta otras medidas para amortiguar el impacto de las fluctuaciones internacionales.



La atención estará centrada especialmente en el gasoil, debido a la magnitud del incremento señalado en el informe y sus posibles consecuencias sobre la actividad productiva.



A pocos días del comienzo de diciembre y del inicio de la temporada turística de verano, resta conocer la resolución del gobierno de Yamandú Orsi sobre los precios de los combustibles que regirán durante el último mes del año.

Firma editorial: Redacción FM GENTE