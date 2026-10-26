Comienzan últimas castraciones de octubre en Maldonado, Balneario Buenos Aires y La Capuera

En este sentido, se informa que el cronograma previsto para los próximos días es el siguiente:



Castraciones felinas:



Martes 27: Centro Comunal del barrio Los Caracoles (Maldonado).

Jueves 29: Centro Comunal del Balneario Buenos Aires.



CASTRACIONES CANINAS:



Miércoles 28: Centro Comunal de Maldonado Nuevo (calle 5 y Libertad).

Viernes 30: Centro Comunal de La Capuera.



Además, cabe indicar que es excluyente concurrir con: Cédula de Identidad vigente; Fotocopia de Cédula de Identidad; y una dirección de correo electrónico de quien firma como tenedor responsable.



Por otra parte, se comunica sobre los pasos previos a la intervención:



Es necesario llevar a la mascota con 12 horas de ayuno total (nada sólido ni de agua), con collar y correa.

Se castra al animal a partir de los seis meses de edad; hembras paridas luego de dos meses.

Se recomienda llevar una mantita para cubrirlo luego de la cirugía.

En el caso de los gatos también se aclara que se debe concurrir con una bolsa rejilla -de papa o cebolla, por ejemplo- para su correcta manipulación.

Para acceder al servicio los interesados deberán agendarse con anterioridad y exclusivamente vía telefónica, de lunes a viernes entre las 8:00 y las 14:00 horas, a través del número 4224 4897 -independientemente del lugar o Municipio al que corresponda-.



Tener en cuenta que, debido al gran riesgo que representa la cirugía y el seguimiento postoperatorio que requieren las razas de canes braquicéfalos, no se les realiza la intervención a:



Bull Dog Inglés

Boston Terrier

Bull Dog Francés

Pug

Firma editorial: Redacción FM GENTE