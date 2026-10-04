VIDEO| Bomberos debió intervenir por un incendio en una zona de pastizales del Realojo Kennedy

Desde Bomberos indicaron a FM GENTE que se trataba de un cañaveral.
El fuego fue rápidamente controlado.
(Imágenes enviadas a FM GENTE)
El fuego afectó vegetación y generó un importante despliegue de Bomberos que trabajaron para controlar la situación.
El youtuber cubano Eddy Reflexiona, que vive en Maldonado, contó una situación que vivió mientras hacía una compra.
Parte de lo hurtado fue recuperado y el sospechoso fue formalizado.
La pena fijada fue de dos años y cuatro meses de penitenciaría.
Salvador Ferrer aseguró que se trata de un trabajo mancomunado que permitirá mejorar la calidad de vida a 530 familias que actualmente residen en el asentamient...