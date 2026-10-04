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Incendio, pastizales, Maldonado
Interés General
12:30

VIDEO| Bomberos debió intervenir por un incendio en una zona de pastizales del Realojo Kennedy

El hecho ocurrió alrededor de las 11 horas de este domingo.

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Una dotación de Bomberos del Destacamento de Maldonado trabajó durante la mañana de este domingo en el Realojo Kennedy, donde se registró un incendio en una zona con abundante vegetación.

Desde Bomberos indicaron a FM GENTE que se trataba de un cañaveral.

El fuego fue rápidamente controlado.

(Imágenes enviadas a FM GENTE)
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