VIDEO| Bomberos debió intervenir por un incendio en una zona de pastizales del Realojo Kennedy

Una dotación de Bomberos del Destacamento de Maldonado trabajó durante la mañana de este domingo en el Realojo Kennedy, donde se registró un incendio en una zona con abundante vegetación.



Desde Bomberos indicaron a FM GENTE que se trataba de un cañaveral.



El fuego fue rápidamente controlado.



(Imágenes enviadas a FM GENTE)

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