Video: automovilista cruzó en rojo y puso en riesgo a un peatón que transitaba con dos niños

La comuna compartió este lunes una serie de videos, como lo hace habitualmente, que registran infracciones de tránsito. En esta oportunidad, difundió una filmación que muestra cómo el conductor de un auto puso en riesgo a un peatón que cruzaba con dos niños.



El episodio ocurrió en Av. Bulevar Artigas frente al Municipio de Maldonado, cuando un hombre con dos preescolares de la mano, habilitado por la luz verde del semáforo, inició el cruce de la doble avenida y el auto no respetó la luz roja continuando su marcha.



Además de este registro, fueron difundidos otros ocurridos en Avenida Roosevelt y Los Alpes, Lussich y Messina y Bulevar Artigas y Avenida Córdoba. En este último punto, el motociclista no solo cruzó el semáforo en rojo sino que además lo hizo realizando acrobacias.

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