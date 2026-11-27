Dos lobos marinos salieron del agua y caminaron por la zona del muelle, el estacionamiento y la rambla de Piriápolis en la noche del jueves 26, un recorrido registrado en video y difundido en Instagram por el creador digital @Dieimperial.



Las imágenes muestran a los dos ejemplares desplazándose con calma sobre el pavimento y las zonas de pasto cercanas al área costera. En la publicación, el creador de contenido resumió la escena como un "jueves normal en Piriápolis".



También se difundieron registros en los que se observa a uno de los animales bajar por una escalera hacia el sector del muelle.



La presencia de lobos marinos fuera del agua ocurre con frecuencia en la costa uruguaya, ya que estos animales suelen salir a descansar o buscar refugio. En Piriápolis se han reportado episodios similares en el entorno del puerto y la rambla en distintas oportunidades.



RECOMENDACIONES



Ante este tipo de avistamientos, organizaciones sociales, ambientales y autoridades recomiendan precauciones para proteger tanto a los animales como a las personas:



• No acercarse ni intentar tocarlos: aunque parezcan tranquilos, son animales silvestres que pueden reaccionar de forma defensiva o morder si se sienten amenazados.



• Mantener a las mascotas lejos: evitar que perros u otros animales se aproximen, ya que se previenen ataques, peleas y posibles transmisiones de enfermedades.



• No bloquear el paso ni hacer ruidos bruscos: dejar libre el camino hacia el agua y no molestarlos ni intentar devolverlos al mar por cuenta propia.



• No alimentarlos: respetar su descanso sin ofrecerles comida ni agua.





Video: @Dieimperial

Firma editorial: Redacción FM GENTE