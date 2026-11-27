Desde el 1° de octubre, investigadores de Zona 3 trabajaban sobre información anónima, que daba cuenta de la existencia de una casa en calle Carlos Lavagna de San Carlos, donde funcionaría una boca de venta de drogas.



Según la denuncia, en aquel momento no hacía más de 20 días que habían comenzado a vender estupefacientes, por lo cual se inició una investigación que desembocó el pasado miércoles en el allanamiento de la propiedad.



Durante el procedimiento, que contó con participación de efectivos de la Brigada Departamental Antidrogas y del PADO, se incautaron 30 dosis de clorhidrato de cocaína y una réplica de un arma de fuego, entre otras cosas.



Además, fue detenido M.B.C.G. de 24 años, luego que intentara darse a la fuga saltando por una ventana. Posteriormente, confesaría que también había sido protagonista de una balacera ocurrida el lunes último.



El detenido, también dijo donde había descartado el arma, siendo ubicada posteriormente por la Policía, tratándose de un revólver Smith & Wesson calibre 32, por lo cual ese hecho quedó esclarecido.



Finalizadas las actuaciones policiales, la casa donde funcionaba la boca de drogas en el barrio Lavagna fue tapiada, en tanto M.B.C.G. fue conducido al Juzgado Penal de 11° turno de Maldonado.



Le imputaron un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes, un delito de tráfico de armas de fuego y municiones, un delito de porte de arma de fuego con número de identificación borrado, un delito de porte de arma por reincidente, y un delito de disparo de arma de fuego.



La pena impuesta a M.B.C.G. fue de dos años y seis meses de penitenciaría.

Firma editorial: Redacción FM GENTE