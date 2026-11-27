El director de UGD-OSE, Jesús Bentancur, advirtió sobre el riesgo que enfrenta el abastecimiento de agua en Maldonado durante el próximo verano si vuelve a romperse la principal reductora del departamento.



En diálogo con La Contratapa de la Revista de FM GENTE, explicó que la instalación ubicada en la Cantera de Cairo recibe el agua de Laguna del Sauce y la distribuye "a todos los barrios, a Punta del Este, a San Rafael, a todos lados".



"La que está colocada ya cumplió su vida", señaló Bentancur. El jerarca explicó que OSE ya realizó algunas reparaciones en la instalación, que anteriormente había sufrido una rotura, pero advirtió sobre lo que podría ocurrir si vuelve a fallar.



"Si se llega a romper de vuelta, no tenemos cómo arreglarla, es sencillo. Nos quedamos todos sin agua en pleno fiestas, diciembre, primer día de enero", afirmó.



Bentancur explicó que uno de los principales problemas es el aumento del consumo durante la temporada. Mientras que en invierno la demanda ronda los 2.300 metros cúbicos por hora, en noviembre ya alcanza los 3.800 y para el 20 o 25 de diciembre puede llegar a entre 5.200 y 5.300 metros cúbicos por hora.



Según indicó, esos cambios bruscos en el consumo generan variaciones de presión que debe soportar la reductora y que pueden provocar una nueva rotura.



La nueva instalación, que será de última generación, permitiría solucionar el problema. Sin embargo, Bentancur estimó que estará terminada a mediados de 2027, por lo que Maldonado deberá afrontar el próximo verano con la reductora actual.



LAGUNA DEL SAUCE INCORPORARÁ UN FILTRO DE OZONO ÚNICO EN URUGUAY



Por otra parte, Bentancur también anunció que Laguna del Sauce incorporará un filtro de ozono único en Uruguay para reforzar la potabilización del agua, refuerzo que calificó como "único en el país". Consultado sobre su funcionamiento, explicó que permite tratar el agua ante la posible presencia de cianobacterias y otros elementos.



"Es un filtro de ozono que pasa por ahí todo el agua que pueda tener alguna cianobacteria o algo, y no queda nada", señaló.



Bentancur agregó que el sistema se suma a los filtros de carbón activado y al proceso de clorificación. "Tenemos siete etapas, hoy tenemos ocho etapas con el ozono, que son las que pasa el agua para salir pura, derecho a la casa", afirmó.



También explicó que el funcionamiento de los filtros se controla durante las 24 horas mediante equipos que permiten monitorear el proceso.



A su vez, indicó que se toman muestras de agua una vez por semana en distintos puntos de la red para realizar controles de laboratorio.



Por último, invitó a conocer las instalaciones del nuevo laboratorio que se está terminando en Laguna del Sauce, al que calificó como "lo mejor del país".

Firma editorial: Redacción FM GENTE