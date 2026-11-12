Dos hombres fueron condenados tras hurtar cables del alumbrado público en Maldonado Nuevo

Dos hombres fueron condenados por el robo de cables del tendido eléctrico, durante la madrugada del miércoles 11, en el barrio Maldonado Nuevo.



Tras recibir la denuncia por el mencionado robo, efectivos de la URPM acudieron a la calle Agapito Parabera y sorprendieron infraganti a los dos sujetos junto a una columna de alumbrado público.



Los individuos tenían en su poder una bolsa con cobre y los agentes constataron daños en el cableado. Ante esta situación, fueron detenidos y trasladados a una dependencia policial para continuar con las actuaciones.



Al identificarlos, resultaron ser Adrián Martín González De Lima, de 40 años, poseedor de antecedentes penales, y K.W.R.T., de 28 años, sin antecedentes.



Tras comparecer en la Justicia, ambos fueron condenados por un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa, pero con diferentes penas.



González De Lima recibió una pena de seis meses de prisión y K.W.R.T. fue penado con régimen de libertad a prueba por igual plazo. Como obligaciones deberá someterse a la orientación y vigilancia de la Dinama y realizar servicio comunitario una vez por semana durante dos horas.





Foto: González De Lima, uno de los condenados

Firma editorial: Redacción FM GENTE