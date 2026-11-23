Desde las 00:00 de este martes 24 de noviembre comenzará a funcionar un nuevo esquema de circulación en Punta del Este, dispuesto por la Intendencia de Maldonado para reorganizar el tránsito en la Península, especialmente ante el incremento de vehículos previsto para la temporada de verano.



Las modificaciones comprenden cambios en el sentido de circulación de varias calles, la habilitación de un tramo de rambla con doble sentido, nuevos semáforos y una reorganización de los recorridos y paradas del transporte colectivo.



QUÉ CALLES CAMBIAN DE SENTIDO



Uno de los principales cambios será el flechamiento de la calle El Mesana (24), que pasará a tener sentido único de sur a norte, desde Obenque (15) hasta los accesos frente al Parador de Los Dedos.



También se modificarán las siguientes vías:



- Resalsero (26): circulará de norte a sur, entre Los Muergos (27) y El Estrecho (17).

- Obenque (15): tendrá sentido de este a oeste, desde rambla Artigas (Brava) hasta avenida Gorlero.

- La Salina (9): circulará de oeste a este, desde El Foque (14) hasta Obenque (15).

- Rambla Artigas (Brava): quedará habilitada en ambos sentidos entre los accesos frente al Parador de Los Dedos y Los Muergos (27).



Además, se instalaron semáforos en los accesos frente al Parador de Los Dedos y en la intersección de Los Muergos, Resalsero y rambla Artigas. También habrá cruces peatonales semaforizados en El Mesana y rambla Artigas, a la altura de Inzaurraga (31).



Por otra parte, la actual calzada de salida desde la rotonda de la Terminal hacia La Barra, hasta su conexión con rambla Artigas, será destinada a estacionamiento público.



CAMBIAN LOS RECORRIDOS DE NUEVE LÍNEAS DE ÓMNIBUS



La reorganización también alcanzará a las líneas 1, 7, 9, 12, 17, 19, 20, 24 y 52 del transporte urbano y suburbano.



Las líneas 7, 9, 12, 17, 19, 20 y 24 ingresarán a la Península por avenida Francisco Salazar, rambla Lorenzo Batlle, rambla Artigas (Brava), Resalsero (26), nuevamente rambla Artigas, Obenque (15), El Foque (14), La Salina (9), 2 de Febrero (10) y Juan Díaz de Solís (11), hasta la parada ubicada en El Trinquete (8).



Las líneas 1 y 52 llegarán desde rambla Claudio Williman, avenida Chiverta y avenida Francisco Salazar, para continuar por el mismo recorrido.



En cuanto a la salida, todos los servicios partirán desde Juan Díaz de Solís (11), tomando El Trinquete (8), La Salina (9), El Mesana (24), rambla Lorenzo Batlle y avenida Francisco Salazar, para retomar sus recorridos habituales.



Las líneas 1 y 52 tendrán una variante: después de El Mesana tomarán la rotonda de la Terminal y continuarán por La Angostura (32) hacia rambla Williman.



La IDM informó que la salida única por calle 24 se mantendrá durante todo el año, con el objetivo de evitar los cambios estacionales de paradas que generan confusión entre los usuarios.



DÓNDE ESTARÁN LAS NUEVAS PARADAS



Para los servicios que ingresan a Punta del Este se habilitarán paradas en:



- Rambla Artigas (Brava), entre Inzaurraga (31) y Las Focas (30), y a la altura de Los Meros (28).

- Resalsero (26), en sus cruces con El Corral (23) y El Estrecho (17).

- La Salina (9) y Virazón (12).



Para los servicios de salida habrá nuevas paradas en:



- La Salina (9) y El Foque (14).

- El Mesana (24), en sus cruces con El Estrecho (17), El Corral (23), Los Meros (28) y Las Focas (30).



LAS PARADAS QUE DEJARÁN DE FUNCIONAR



Como consecuencia de los nuevos recorridos, se eliminarán las siguientes paradas:



- Capitán Miranda (7) y Virazón (12).

- El Foque (14) y Juan Díaz de Solís (11).

- El Remanso (20), en sus cruces con El Corral (23), Los Muergos (27) y Las Focas (30).

- Rambla Williman, en las paradas 1, 2 y 3, en dirección hacia la Península.

- Bauprés (18), en sus cruces con Las Focas (30) y Los Muergos (27).

- Rambla Artigas (Mansa), en sus cruces con El Corral (23), El Estrecho (17) y 2 de Febrero (10).



También se eliminarán las paradas ubicadas sobre el lado oeste de El Mesana (24), el lado este de Resalsero (26) y el lado este de rambla Artigas.



Según la Intendencia, las medidas buscan mejorar la distribución de los accesos y salidas de la Península, facilitar la circulación hacia Maldonado y La Barra y ordenar el funcionamiento del transporte público durante todo el año.







Fotos: FM GENTE

Firma editorial: Redacción FM GENTE