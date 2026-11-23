La Dirección Departamental de Salud confirmó un caso de hantavirus en Maldonado. El diagnóstico fue comunicado el viernes, luego de que el laboratorio central identificara el agente causante de la infección en un paciente que se encontraba internado en una institución del departamento, tal como adelantó FM GENTE.



El director departamental de Salud, José González, señaló en diálogo con la Página Central de la Revista de FM GENTE que, pese a la gravedad que puede alcanzar esta enfermedad, el paciente presenta una evolución favorable, con una recuperación lenta y progresiva.



Tras la confirmación, se activaron los protocolos correspondientes y comenzó una investigación epidemiológica para determinar dónde pudo haberse producido la exposición al virus.



González explicó que el hantavirus tiene como reservorio a un roedor conocido como ratón de campo o ratón colilargo y que la incubación puede extenderse hasta seis semanas. Por ese motivo, los equipos sanitarios están reconstruyendo las actividades y los lugares que frecuentó el paciente durante ese período, tanto en el ámbito rural como en otros espacios.



Uno de los puntos consultados durante la entrevista fue el planteo de trabajadores sobre un posible contagio en un galpón del Hospital de San Carlos donde se almacenan medicamentos que luego son entregados a los pacientes.



Al respecto, González aclaró que, hasta el momento, no existen elementos epidemiológicos que permitan confirmar que ese depósito haya sido el lugar de exposición al virus.



De todas formas, informó que el espacio será inspeccionado y evaluado por los equipos correspondientes de ASSE, con el objetivo de determinar si reúne las condiciones ambientales y de seguridad necesarias.



El jerarca explicó que, si se detectan problemas vinculados con la presencia de plagas o las condiciones de conservación del lugar, deberán realizarse las correcciones correspondientes.



También aclaró que el Ministerio de Salud Pública no dispuso la clausura del depósito. La evaluación apunta a determinar qué acondicionamientos son necesarios para garantizar condiciones adecuadas de trabajo.



Consultado sobre la posibilidad de que existan más personas afectadas, González aseguró que actualmente no hay otros casos sospechosos identificados.



El equipo de vigilancia epidemiológica realiza el seguimiento de las personas vinculadas al entorno laboral y sociofamiliar del paciente, mientras continúa la investigación para establecer las posibles circunstancias de exposición.



El director departamental de Salud recordó algunas medidas de prevención, especialmente para quienes ingresan a galpones, depósitos, viviendas rurales o espacios que permanecen cerrados durante mucho tiempo.



Ante la aparición de fiebre, malestar general u otros síntomas luego de haber estado en un posible ambiente de riesgo, es importante consultar rápidamente con un servicio de salud.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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