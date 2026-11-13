Maldonado busca jóvenes para una campaña de prevención de ahogamientos, siniestros y consumo de drogas durante el verano

Quienes sean seleccionados realizarán actividades en espacios públicos del departamento, donde dialogarán con vecinos y visitantes mediante juegos de preguntas y respuestas.
Las propuestas abordarán distintos temas, como el cuidado de la piel, la prevención de ahogamientos, los siniestros de tránsito y los incendios forestales. También se tratarán los riesgos asociados al consumo problemático de drogas.
Para postularse es necesario tener entre 18 y 29 años y contar con formación o experiencia en actividades lúdicas, expresivas o recreativas. También se valorará, aunque no es obligatorio, tener conocimientos o experiencia en la gestión de riesgos relacionados con el consumo de drogas.
COMO INSCRIBIRSE
Las inscripciones estarán abiertas hasta el martes 17 de noviembre. Las personas interesadas deberán completar el formulario correspondiente a la zona en la que deseen participar.
Para la Zona 1, que comprende Solís, Piriápolis y Pan de Azúcar, el formulario está disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/xA93QzsLymxpZVAm7
Para la Zona 2, que incluye Maldonado y Punta del Este, se debe ingresar a: https://forms.gle/zrgwpc2snRS8DCkW8
En tanto, para la Zona 3, que abarca San Carlos, La Barra y José Ignacio, el formulario es: https://forms.gle/wiH29YxLVd43qgD86
Las consultas se pueden realizar a través del correo electrónico [email protected].