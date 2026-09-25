Agresión en plena madrugada: un hombre terminó con traumatismo de cráneo tras una pelea

El hecho ocurrió en la madrugada de este viernes en calle Colonia, próximo a Bulevar Artigas. La víctima, de 32 años, fue trasladada a un centro de salud y manifestó que no radicaría denuncia.



El episodio fue reportado a la policía sobre una pelea entre dos hombres.



Al llegar al lugar, efectivos policiales localizaron a uno de los involucrados, quien presentaba un golpe y sangrado en la cabeza. El hombre manifestó haber sido agredido por otro individuo, quien se retiró del lugar.



Una unidad de emergencia médica asistió y trasladó al lesionado a un centro de salud, donde fue diagnosticado con traumatismo de cráneo y herida cortante.



Posteriormente, la víctima manifestó que no radicaría denuncia y no aportó datos que permitieran identificar al presunto agresor.

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