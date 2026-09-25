Fiscalía investiga la muerte de un hombre que fue encontrado en el vertedero municipal de Maldonado

Como lo informó FM GENTE, fue encontrado sin vida en el vertedero municipal de Maldonado José Wilker Velozo Barboza, denunciado como ausente desde el 19 de setiembre.



El hombre de 65 años, residente en Pan de Azúcar, era buscado por la Policía luego de que un familiar denunciara que se había retirado de su domicilio tres días atrás, el 16 de setiembre, y no había regresado.



A partir de la denuncia se realizaron distintas actuaciones para dar con su paradero, detalló Jefatura en un comunicado, incluyendo el análisis de registros de cámaras de seguridad públicas y privadas.



De las imágenes relevadas se constató que José Velozo cayó dentro de un contenedor de residuos de Pan de Azúcar, señala el comunicado policial, y que posteriormente fue trasladado por el camión recolector hasta el vertedero municipal, sin que los trabajadores supieran que allí había un cuerpo.



El caso está bajo investigación de Fiscalía de 1er Turno.





Foto: IDM

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