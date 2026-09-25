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Tránsito y Transporte
17:40

Dos siniestros en menos de una hora en una esquina de Cerro Pelado: vecinos reclaman señalización

En Cuchilla de India Muerta y Tupambaé chocaron dos autos y, minutos después, dos motos. Un hombre mayor debió ser trasladado por un golpe y sangrado en la cabeza. Vecinos aseguran que en esa esquina ya ocurrieron más de 10 siniestros y reclaman la instalación de una señal de “Pare” o “Ceda el Paso”.

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Dos siniestros de tránsito ocurrieron en menos de una hora este viernes en la esquina de Cuchilla de India Muerta y Tupambaé, en Cerro Pelado.

En el primero, dos automóviles colisionaron y uno de ellos terminó impactando contra otro vehículo que se encontraba estacionado.

Poco después, a unos 15 metros del lugar, dos motocicletas colisionaron. Un hombre mayor debió ser trasladado para recibir asistencia médica debido a un golpe y sangrado en la cabeza.

Vecinos de la zona señalaron a FM GENTE que la esquina ya registra más de 10 siniestros y reclaman medidas de señalización. El denunciante dijo que en el lugar no hay cartel de “Pare” ni de “Ceda el Paso”.
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