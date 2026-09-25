Intendencia y Vivienda firman convenio por asentamientos; aún no hay proyectos para El Tizón y Benedetti

La Intendencia de Maldonado y el Ministerio de Vivienda firmaron un convenio marco, este viernes 25, destinado a abordar de forma integral la problemática de los asentamientos irregulares en el departamento.



Alejandro Lussich, director de Vivienda de la comuna, detalló el alcance de este acuerdo. "El objetivo es analizar cómo vienen los proyectos ya iniciados y plantear nuevas intervenciones dentro del departamento".



Entre los logros consolidados, el jerarca destacó en rueda de prensa la relocalización total del asentamiento Santa Mónica y la culminación de las obras de infraestructura en el barrio San Antonio, donde actualmente solo restan detalles menores por finalizar en el sector de San Antonio 4.



El convenio busca destrabar situaciones complejas como la del barrio Alti, en San Carlos. A pesar de contar con un acuerdo firmado en la administración anterior, la regularización de este punto se encuentra paralizada debido a conflictos vinculados con la titularidad de la tierra.



Por otra parte, una lista de asentamientos espera por la asignación de recursos presupuestales del Ministerio para poder ser incluidos en este período de gobierno. “Esperamos poder incluir en esta reunión de trabajo más asentamientos dentro de la actuación del Ministerio”, manifestó Lussich.



“Tenemos pendiente el Tizón y el Benedetti, que no se ha planteado ningún proyecto”, señaló. “Y tenemos algunos asentamientos chicos que están en Maldonado, Pan de Azúcar y en la estación de AFE de San Carlos. Y el asentamiento Brisas del Monte que tampoco se trabajó en él”, añadió.



Por otra parte, el director Nacional de Integración Social y Urbana del MVOT, Pablo Cresci, señaló que este convenio forma parte de una serie de acuerdos que la cartera está firmando con los diferentes gobiernos departamentales tras la aprobación del Plan Quinquenal de Vivienda.



También destacó en rueda de prensa que Maldonado es uno de los cinco departamentos que fueron priorizados para desarrollar el programa Más Barrio, una política nacional de abordaje integral que promueve mejoras urbanas, sociales y comunitarias, fortaleciendo la convivencia, el acceso a derechos y la calidad de vida de sus habitantes. “Va a ser un hito importante”, aseguró Cresci.

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