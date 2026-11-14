Alumnos del curso de Asistente de Servicios Aeroportuarios y socios del Aero Club Punta del Este recibieron capacitación en RCP

Alumnos del curso de Asistente de Servicios Aeroportuarios y socios del Aero Club Punta del Este participaron de una capacitación en reanimación cardiopulmonar (RCP), a cargo de instructores de la Brigada de Guardavidas de Maldonado.



Luego de la actividad, FM GENTE dialogó con Pablo Techera y Ariel Machado, quienes explicaron la importancia de contar con conocimientos para actuar ante una emergencia y asistir a una persona que sufre un paro cardiorrespiratorio.



"Si esperamos 10 minutos de la llegada de una ambulancia en el tema de reanimación, es muy tarde para que tenga chances de sobrevivir esa persona", advirtió Techera.



Por su parte, Machado remarcó que la primera respuesta depende de quienes se encuentran en el lugar. "Acá quienes salvan a las personas son quienes están en el lugar y comienzan a hacer reanimación hasta tanto llegue la ambulancia", señaló.



Durante la entrevista también explicaron cómo localizar y utilizar un desfibrilador externo automático (DEA). Recomendaron conocer de antemano dónde se encuentran estos equipos y utilizar la aplicación Cerca para identificar los más próximos.



"No tener miedo de usar el DEA. Porque no le vamos a dar una descarga a quien no la necesita. El DEA analiza el ritmo cardíaco y, en la medida que necesite la descarga, la recomienda", explicó Machado.



Otro de los temas abordados fue el equipamiento de las ambulancias que asisten a eventos deportivos. Los instructores advirtieron que algunas unidades son de traslado simple y no cuentan con los elementos necesarios para responder ante un paro cardíaco.



Además, contaron cómo llevan adelante capacitaciones en escuelas, donde buscan que los niños aprendan a pedir ayuda y conozcan datos básicos de su domicilio para poder brindar información precisa al llamar al 911.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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