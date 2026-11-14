Una niña tuvo que ser auxiliada por un surfista en La Barra tras pedir ayuda en el agua: estaba sola con otra menor

Según relató, una de ellas fue detrás de una pelota que se alejaba con la corriente. En determinado momento, la menor tuvo dificultades para regresar y comenzó a gritarle a la otra niña que llamara a alguien porque necesitaba ayuda.
Ante la situación, las personas que estaban en el lugar pidieron colaboración a un joven que se encontraba con una tabla de surf. El muchacho se acercó y asistió a la niña para que pudiera regresar hacia la orilla.
La mujer manifestó su preocupación porque, mientras ocurría la situación, ningún adulto se acercó a ayudar ni apareció una persona responsable de las menores.
Según contó, unos diez minutos después las niñas se retiraron del lugar sin la presencia de ningún adulto.