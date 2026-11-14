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Una niña tuvo que ser auxiliada por un surfista en La Barra tras pedir ayuda en el agua: estaba sola con otra menor

Según relató una mujer que presenció lo sucedido, la niña se alejó de la orilla al intentar alcanzar una pelota que era arrastrada por la corriente y comenzó a pedir ayuda.

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Una mujer que fue testigo de lo ocurrido denunció una situación que tuvo lugar el viernes 13 en La Barra, donde dos niñas, de unos 10 o 12 años, se encontraban solas en el agua.

Según relató, una de ellas fue detrás de una pelota que se alejaba con la corriente. En determinado momento, la menor tuvo dificultades para regresar y comenzó a gritarle a la otra niña que llamara a alguien porque necesitaba ayuda.

Ante la situación, las personas que estaban en el lugar pidieron colaboración a un joven que se encontraba con una tabla de surf. El muchacho se acercó y asistió a la niña para que pudiera regresar hacia la orilla.

La mujer manifestó su preocupación porque, mientras ocurría la situación, ningún adulto se acercó a ayudar ni apareció una persona responsable de las menores.

Según contó, unos diez minutos después las niñas se retiraron del lugar sin la presencia de ningún adulto.
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