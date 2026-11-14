Día Mundial de la Diabetes: jornadas gratuitas de educación y control en todo el departamento

Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una fecha para generar conciencia sobre el impacto de esta enfermedad crónica y promover la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno.



Con motivo de esta conmemoración, se desarrollan diversas actividades gratuitas y abiertas al público en diferentes puntos del departamento.



Próximas fechas y horarios



Todas las instancias se desarrollarán en el horario de 10:00 a 13:00 horas y contarán con atención gratuita a cargo de un equipo multidisciplinario integrado por médicas, nutricionistas y podólogas:



• Lunes 16 de noviembre en Pan de Azúcar: en el Estadio Albion, en conjunto con las instituciones de salud y la Dirección Departamental de Salud. Se brindará educación en diabetes, control de pie de riesgo y asesoramiento sobre nuevas tecnologías disponibles en el mercado, como monitoreos continuos de glucosa y bombas de insulina.



• Miércoles 18 de noviembre en San Carlos: en el edificio "Grandes San Carlos". Se ofrecerá una charla sobre educación en diabetes y alimentación saludable a cargo de la doctora Antonini y la nutricionista Cabrera, acompañada de controles gratuitos de pie de riesgo destinados especialmente a quienes no acceden con frecuencia a atención podológica.



• Miércoles 25 de noviembre en Maldonado: en la feria del predio del barrio Inve, replicando las acciones de prevención, control y asesoramiento comunitario.



La educadora en diabetes Solange Martínez, integrante de la Asociación de Diabéticos de Maldonado (Adim), destacó la importancia de estas instancias alineadas con las directivas globales.



“Justamente en 2026 y 2027 el lema de la Federación Internacional de Diabetes es prevenir y educar al paciente para lo que va a futuro, ya sea en prediabetes, diabetes ya diagnosticada o en casos de diabetes gestacional; que toda la población tenga educación sobre qué es la diabetes, cómo prevenirla y cómo tener hábitos de vida saludable”, señaló Martínez en la Revista del Sábado de FM GENTE.



Asimismo, subrayó que si bien “es una enfermedad que no se cura, se puede transitar con una mejor calidad de vida siendo atendida a tiempo”.



INICIO DE ACTIVIDADES



Las jornadas comenzaron este sábado 14 con una actividad en la Policlínica de Cerro Pelado y una intervención conjunta entre Adim, el Club de Leones de Punta del Este, la Escuela de Enfermería Secas y la Intendencia de Maldonado.



Durante la instancia se realizaron controles de pesquisamiento de glicemia para personas con dudas sobre un posible diagnóstico, además de brindar orientación a pacientes que ya conviven con la patología. “Hemos tenido mucha concurrencia de pacientes”, informó la educadora.



Para realizar consultas o conocer más detalles sobre el cronograma, los interesados pueden comunicarse a través de las redes sociales de la institución (Facebook e Instagram bajo el usuario Adim Maldonado) o mediante su página web oficial.





Foto: IG @adim_maldonado

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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