INAU abrió un nuevo centro de atención para niños y adolescentes en Balneario Buenos Aires

El proyecto funciona mediante un convenio con la Diócesis de Maldonado y ofrecerá atención diaria a 60 niños y adolescentes. Además, un equipo técnico trabajará directamente con 30 familias de la zona para facilitar el acceso a servicios de salud, educación, documentación y otras prestaciones sociales.
Roxana Revetria, encargada del proyecto en Balneario Buenos Aires, dijo a FM GENTE que la apertura responde a una necesidad de la comunidad, donde muchas familias deben trasladarse fuera del balneario por motivos laborales y no contaban con un espacio público de atención diaria para sus hijos.
El centro funcionará a contraturno escolar y contará con alimentación, apoyo de maestros y psicomotricistas, actividades recreativas, espacios de convivencia y talleres artísticos, deportivos y de educación ambiental.
La presidenta del INAU, Claudia Romero, destacó durante la inauguración que el objetivo del programa es generar oportunidades para niños y adolescentes sin importar el lugar donde vivan. También señaló el crecimiento de la población infantil en Balneario Buenos Aires, impulsado por la llegada de familias de distintos puntos del país y del exterior.
El ingreso estará destinado a niños y adolescentes de entre 3 y 14 años. La selección tendrá en cuenta la edad y las situaciones de vulnerabilidad, tanto a través de solicitudes directas como de derivaciones de otras instituciones.
La apertura en Maldonado es la primera de 15 previstas por el INAU entre noviembre de 2026 y marzo de 2027, principalmente en localidades con menos de 5.000 habitantes. El plan también incluye la ampliación de ocho centros y la mejora de otros 38 en diferentes puntos del país.