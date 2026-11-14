INAU abrió un nuevo centro de atención para niños y adolescentes en Balneario Buenos Aires

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) inauguró este viernes 13 de noviembre el Centro para la Infancia y Fortalecimiento Familiar Ampliado Pedro Poveda, en Balneario Buenos Aires, Maldonado. Se trata del primer centro del programa Botija de mi País, una iniciativa que busca ampliar las oportunidades de atención y acompañamiento a niños, adolescentes y sus familias en distintas localidades del país.



El proyecto funciona mediante un convenio con la Diócesis de Maldonado y ofrecerá atención diaria a 60 niños y adolescentes. Además, un equipo técnico trabajará directamente con 30 familias de la zona para facilitar el acceso a servicios de salud, educación, documentación y otras prestaciones sociales.



Roxana Revetria, encargada del proyecto en Balneario Buenos Aires, dijo a FM GENTE que la apertura responde a una necesidad de la comunidad, donde muchas familias deben trasladarse fuera del balneario por motivos laborales y no contaban con un espacio público de atención diaria para sus hijos.



El centro funcionará a contraturno escolar y contará con alimentación, apoyo de maestros y psicomotricistas, actividades recreativas, espacios de convivencia y talleres artísticos, deportivos y de educación ambiental.



La presidenta del INAU, Claudia Romero, destacó durante la inauguración que el objetivo del programa es generar oportunidades para niños y adolescentes sin importar el lugar donde vivan. También señaló el crecimiento de la población infantil en Balneario Buenos Aires, impulsado por la llegada de familias de distintos puntos del país y del exterior.



El ingreso estará destinado a niños y adolescentes de entre 3 y 14 años. La selección tendrá en cuenta la edad y las situaciones de vulnerabilidad, tanto a través de solicitudes directas como de derivaciones de otras instituciones.



La apertura en Maldonado es la primera de 15 previstas por el INAU entre noviembre de 2026 y marzo de 2027, principalmente en localidades con menos de 5.000 habitantes. El plan también incluye la ampliación de ocho centros y la mejora de otros 38 en diferentes puntos del país.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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