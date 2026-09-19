GENTE O NLINE
AIRE
personas ausentes, Maldonado, Sarubbi
Policiales y Judiciales
16:45

Apareció el hombre de 67 años que estaba ausente en Maldonado

La Jefatura de Policía de Maldonado informó que fue localizado Juan Carlos Segredo Ramos, quien estaba ausente desde el viernes 18 de setiembre.

Compartir:
El hombre se había retirado de su domicilio, ubicado en el barrio Sarubbi de Maldonado, y desde entonces era buscado por su familia y la Policía.

Este sábado por la noche se informó que Segredo Ramos fue localizado.


(Actualizado 23:50)
Compartir:
¿Querés estar informado las 24h? Suscribite gratis a YouTube
CODESA
Lo Último
Lo más visto
Más noticias
Multimedia