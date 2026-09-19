Policiales y Judiciales
16:45
Apareció el hombre de 67 años que estaba ausente en Maldonado
La Jefatura de Policía de Maldonado informó que fue localizado Juan Carlos Segredo Ramos, quien estaba ausente desde el viernes 18 de setiembre.
Lo Último
Lo más visto
Espectáculo
Luis Lacalle Ponce de León se suma a Gran Hermano Uruguay como panelista y su incorporación genera repercusión en Argentina
Interés General
BPS bajó las tasas de sus préstamos para jubilados y prepara créditos especiales desde noviembre
Interés General
Importante incendio en una ferretería de Maldonado: se registran explosiones y una gran columna de humo
Policiales y Judiciales
“Negro de mierda, psiquiátrico, quédate quieto ahí”: paciente denuncia maltrato de parte de enfermero de ASSE
Interés General
Vecinos denuncian reiteradas quemas en “La Mary”, la chacra de Susana Giménez: aseguran que el humo afecta sus viviendas
Más noticias
Apareció joven de 24 años que estaba ausente en Maldonado
La Jefatura de Policía de Maldonado informó que se localizó a Florencia Micaela Correa Morriel.
Buscan a hombre de 33 años ausente en Maldonado
El Ministerio del Interior solicita la colaboración de la población para ubicar a Adrián Valentín Silva Silva, quien se encuentra ausente desde el pasado 9 de a...
Fue ubicada la mujer que estaba ausente desde el 14 de julio en Maldonado
La Policía informó que dejó sin efecto el pedido de colaboración a la población.
Solicitan colaboración para ubicar a hombre ausente de 78 años
Se trata de Juan Capote, visto por última vez el viernes 15 de mayo.
Multimedia