Tras casi seis meses y más de 18.000 millas navegadas, el Capitán Miranda está en Punta del Este

El Velero Escuela Capitán Miranda se encuentra en aguas de Punta del Este luego de completar una nueva singladura de casi seis meses, durante la que recorrió más de 18.000 millas náuticas.



El ingreso a aguas jurisdiccionales uruguayas se produjo el viernes 18. En ese momento, varias unidades de la Armada Nacional salieron a su encuentro para acompañar el regreso del buque a Uruguay.



La Armada destacó que el recibimiento representó el regreso a aguas nacionales de la tripulación que durante los últimos meses llevó la bandera, la cultura y la identidad uruguaya por distintos mares y puertos del mundo.



El Capitán Miranda continuará su navegación y el lunes 21 de setiembre, a las 9:30, está previsto su arribo a la Base Naval del Puerto de Montevideo, donde será recibido con la presencia de la presidenta en ejercicio, Carolina Cosse.

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