Tras casi seis meses y más de 18.000 millas navegadas, el Capitán Miranda está en Punta del Este

El ingreso a aguas jurisdiccionales uruguayas se produjo el viernes 18. En ese momento, varias unidades de la Armada Nacional salieron a su encuentro para acompañar el regreso del buque a Uruguay.
La Armada destacó que el recibimiento representó el regreso a aguas nacionales de la tripulación que durante los últimos meses llevó la bandera, la cultura y la identidad uruguaya por distintos mares y puertos del mundo.
El Capitán Miranda continuará su navegación y el lunes 21 de setiembre, a las 9:30, está previsto su arribo a la Base Naval del Puerto de Montevideo, donde será recibido con la presencia de la presidenta en ejercicio, Carolina Cosse.