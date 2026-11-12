Arbilla celebró que Orsi corrigiera a Lustemberg y le pidió hacer valer su autoridad

El periodista Danilo Arbilla calificó como “una buena noticia” la decisión del presidente Yamandú Orsi de restablecer en 5 años la inhabilitación de la anestesista sancionada por la muerte de la pediatra Soledad Barrera, que la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg había reducido a 3. En su columna de este miércoles en el programa La Primera Página de FM GENTE, sostuvo que el mandatario “tendría que hacer valer su autoridad como presidente” y que no puede dejar que siga “una especie de collage anárquico en el gabinete”.



“Me alegré por el Gobierno, me alegré por el presidente”, dijo Arbilla, para quien Orsi “está empezando a enderezar algunas cosas”. Agregó que la medida debe alegrar a los familiares de la víctima y a los 11 integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública que “con dignidad renunciaron” cuando la ministra rebajó la sanción.



El columnista señaló que “todos quieren ver un presidente que mande, en el buen sentido del término”, y que “la gente cuando elige un presidente espera que el presidente ejerza como tal”. “Él es el presidente, no es el secretario, ni el ministro de tal”, subrayó. Comparó la situación con el gobierno de José Mujica, en el que, según dijo, “cada cual hacía lo que quería”, y al que definió como “uno de los peores gobiernos desde la restauración democrática”. “Era el estilo Mujica, pero no es el estilo de Orsi”, afirmó.



Entre los temas que Orsi debería encarar mencionó a Lustemberg, quien a su entender “genera rechazo por su autoritarismo, genera rechazo por su gesto soberbio” y “no le hace bien al Gobierno”. Sobre el ministro de Trabajo y Seguridad Social Juan Castillo, interpelado el 4 de noviembre en Diputados, indicó que “no contó con el respaldo del Parlamento”, algo que consideró “muy sintomático”, y que “le ha costado al país con el conflicto en el puerto”. “Se tiene que ir”, sentenció. Recordó que el expresidente Jorge Pacheco Areco le dijo a un ministro de su confianza en esa situación: “Tenés que renunciar si no contás con el respaldo del Parlamento”.



Arbilla reclamó además revisar la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), que a su juicio “no tiene credibilidad”, y respaldó que Orsi impulse la designación como titular de la fiscal de Corte subrogante Mónica Ferrero. “Esta señora es garantía para todos”, expresó, y estimó que el rechazo de los narcotraficantes es un “punto a favor de ella”, en alusión al atentado que sufrió.



Consultado sobre versiones de que el prosecretario de la Presidencia Jorge Díaz pasaría al Ministerio de Defensa Nacional, dijo no tener información “con mucho respaldo”, pero opinó que sería una forma de que salga del escenario “un hombre demasiado visible y demasiado polémico”. Añadió que, en ese caso, “uno debe pensar que lo del Ministerio de Justicia está un poco empantanado”, porque se suponía que sería su área. Sobre la frase de Díaz al diario El País —“A Lacalle Pou yo le quiero ganar”—, entendió que buscó infundir ánimo en su fuerza política y que, a la vez, “está recogiendo apoyos para su persona”.



Para Arbilla, Defensa no es “un buen lugar” para hacer política y la cartera tiene pendiente el tema de las patrulleras del astillero Cardama. “Si se va sin patrullera este gobierno, ahí se va a hacer un tema de campaña electoral, porque va a ser un papelón”, advirtió.



Sobre la visita del papa León XIV a Uruguay, Arbilla, que se definió como agnóstico, planteó que la palabra del pontífice es importante para unos 1.300 millones de católicos y “a tener en cuenta” para el resto, aunque observó que también está “jugando una posición política” para fortalecer la credibilidad de la Iglesia y “sumar gente al catolicismo”. A su juicio, la visita “va a merecer un análisis más largo con el tiempo, fuera de esta euforia”.

Firma editorial: Redacción FM GENTE