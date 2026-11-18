Paola Morales, madre de Rodrigo Darío Milán Morales, el joven que falleció ahogado en la cantera de Nueva Carrara en enero de 2023, cuestionó el archivo de la causa y denunció que no se realizaron diligencias que considera fundamentales para esclarecer las circunstancias de la muerte de su hijo.



En diálogo con La Página Central de La Revista, de FM GENTE, en la mañana de este miércoles, relató que recientemente accedió a la carpeta fiscal y manifestó su indignación por la falta de actuaciones que, según sostuvo, presenta el expediente.



Rodrigo había concurrido a la cantera el 21 de enero de 2023 acompañado por tres amigos. Según explicó su madre, como lo informó en su fmomento FM GENTE, mientras recorrían el predio fueron atacados por un enjambre de abejas, lo que llevó al joven y a su primo a arrojarse al agua. Rodrigo desapareció y posteriormente fue encontrado sin vida.



Morales aseguró que el lugar no contaba con cerramiento, señalización de advertencia ni vigilancia que impidiera el ingreso de visitantes. Incluso relató que, cuando concurrió personalmente al predio tras lo sucedido, pudo acceder por diferentes caminos sin que nadie la detuviera.



UNA CAUSA ARCHIVADA Y CUESTIONAMIENTOS A LA FISCALÍA



La madre explicó que el pasado viernes 13 retiró la carpeta fiscal correspondiente al caso, con la expectativa de conocer las actuaciones realizadas durante estos años.



“Me encontré con que nunca se hizo nada en todos estos años”, afirmó.



Según denunció, el expediente contiene declaraciones de testigos, pero no incluye el informe de Policía Científica ni constancias de que se haya convocado al propietario de la cantera o a las autoridades municipales para brindar explicaciones sobre las condiciones de seguridad del lugar.



“Me encontré con una carpeta totalmente vacía, sin ningún tipo de investigación”, expresó.



Morales cuestionó que la causa haya sido archivada sin que, a su entender, se agotaran las diligencias necesarias para determinar si existieron responsabilidades vinculadas a las condiciones de acceso y seguridad del predio.



CUESTIONÓ LA INVERSION EN MIRADORES TRAS LA MUERTE DE SU HIJO



Otro de los principales planteos de Morales está relacionado con la construcción de dos miradores en la zona, una obra cuya inversión, según indicó, superó los 900.000 dólares.



La madre cuestionó que se destinaran esos recursos a la infraestructura turística después del fallecimiento de Rodrigo, cuando anteriormente, según sostuvo, no se habían adoptado medidas básicas para impedir el ingreso a la cantera.



Relató que mantuvo conversaciones con el alcalde de Pan de Azúcar, Alejandro Echavarría, quien le habría explicado que, debido a las dimensiones del predio, resultaba difícil realizar un cerramiento.



Sin embargo, Morales consideró que podrían haberse implementado otras medidas preventivas, como vigilancia, cartelería o restricciones de acceso.



También aseguró que, antes de la tragedia, la cantera recibía diariamente a numerosos visitantes, incluso familias con niños, y que la Policía concurría a retirar personas que posteriormente volvían a ingresar.



Durante la entrevista, Morales también cuestionó un video difundido en 2020 por Alejandro Echavarría, en el que, según relató, el alcalde mostraba el predio e invitaba a visitarlo.



Sostuvo que la publicación alcanzó millones de visualizaciones y contribuyó a incrementar la concurrencia de personas a la cantera.



La madre consideró que las autoridades debieron actuar cuando el ingreso de visitantes comenzó a masificarse, especialmente por tratarse de un lugar que presentaba riesgos.



PEDIRÁ QUE EL ALCALDE COMPAREZCA ANTE LA JUNTA DEPARTAMENTAL

[El cuerpo del joven que se ahogó en Canteras de Nueva Carrara no ha podido ser recuperado; la ecosonda lo ubica a una profundidad de casi 20 metros con dificultades para llegar,https://www.fmgente.com.uy/noticias/cuerpo-joven-ahogó-canteras-nueva-65015.html]

Morales concurrirá el próximo lunes 23 de noviembre a una reunión con la Comisión de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de la Junta Departamental de Maldonado.



Su objetivo es solicitar que se convoque al alcalde de Pan de Azúcar para que explique qué medidas de prevención existían antes del fallecimiento de Rodrigo, por qué no se restringió el ingreso al predio y qué actuaciones se realizaron frente a la presencia constante de visitantes.



“Lo que busco es que citen al alcalde, que dé explicaciones”, manifestó.



Durante la entrevista también se refirió al impacto que tuvo la muerte de su único hijo en su vida personal y familiar. Explicó que durante mucho tiempo estuvo concentrada en atravesar el duelo y que la construcción de los nuevos miradores la llevó a comenzar a cuestionar las decisiones adoptadas antes y después de la tragedia.



Incluso contó que había considerado asistir a la inauguración de las obras para plantear personalmente sus reclamos, pero que su familia le pidió que no lo hiciera debido a las consecuencias emocionales que podía tener para ella.



“Que me vean a la cara y que me digan si realmente esos miradores eran un éxito cuando murió mi único hijo en ese lugar”, expresó al recordar lo que había pensado en aquel momento.



Morales espera que la instancia del próximo lunes permita obtener respuestas sobre las medidas de seguridad que existían en la cantera y las responsabilidades que considera necesario esclarecer, a casi cuatro años de la muerte de Rodrigo.









Foto de archivo: Operativo de búsqueda de Rodrigo Milán en la cantera de Nueva Carrara, en enero de 2023.

Firma editorial: Redacción FM GENTE