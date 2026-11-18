El departamento de Maldonado se encuentra bajo una advertencia meteorológica amarilla, con una probabilidad de ocurrencia de entre el 50% y el 75%.



Según el informe meteorológico emitido por Inumet, las tormentas podrán estar acompañadas de precipitaciones abundantes en cortos períodos, caída de granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.



La advertencia comprende a las siguientes localidades de Maldonado: Aiguá, Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Edén, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.



La próxima actualización de la advertencia está prevista para las 18:00 horas.

Firma editorial: Redacción FM GENTE