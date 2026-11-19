En el marco del evento “Lead for Good” dedicado a repensar los desafíos de la economía sostenible, más de 500 asistentes se reúnen este jueves 19 en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA).



El encuentro convoca a líderes empresariales, referentes internacionales y organizaciones para debatir y abrir conversaciones sobre el impacto ambiental y el desarrollo actual.



Durante el evento se presentó oficialmente MACA Biodiversidad, una reserva natural impulsada por el escultor Pablo Atchugarry. El proyecto busca articular el arte, la sostenibilidad y la conservación ecológica, conectando la sede de la institución en Manantiales con su reserva natural ubicada en Garzón.



El área de Garzón, que cuenta con 159 hectáreas, ya suma más de 15.000 ejemplares de árboles, arbustos y plantas autóctonas implantadas para recuperar el monte nativo, proteger pastizales y humedales, y generar refugio y alimento para la fauna local.



Sobre el espíritu de esta iniciativa, Pablo Atchugarry destacó la necesidad de transformar el vínculo entre las personas y el entorno natural: "La idea fue restituir un poco que el ser humano, que es un gran depredador, un gran destructor de la naturaleza, también puede hacer el camino inverso: restituir, devolver y amigarse con la naturaleza, porque es la obra de arte más hermosa que hay en el mundo".



Durante la presentación, el artista explicó que el predio combina esculturas al aire libre con espacios recuperados para la creación. "Yo creo que lo que conocemos lo amamos. Entonces, un poco la idea de este parque es esa; también tiene esculturas y unas casitas existentes que reestructuramos para albergar residencias de artistas", señaló.



Asimismo, detalló que el espacio ya funciona como un punto de encuentro internacional: "Han pasado por allí ya un grupo de autóctonos de la Amazonia que vinieron a Uruguay antes de ser convocados a la Bienal de Venecia, y también artistas que vienen de París, de Düsseldorf, de San Pablo. Todos han hecho residencias y las residencias les han provocado un cambio".



ARTICULACIÓN PÚBLICA - PRIVADA



El proyecto cuenta con un fuerte respaldo institucional. El intendente de Maldonado, Miguel Abella, subrayó la importancia de sumar al sector empresarial en este tipo de propuestas: "Esto desde el Gobierno solo es imposible. Involucrar al privado e involucrar a empresas que hoy son exitosas en este trabajo - y que entiendan que parte de lo que Pablo está llevando adelante puede colaborar también en el tiempo de su gente, de pensar, de descanso y de desarrollar distintas energías - es muy positivo".



Abella también destacó el posicionamiento del departamento y llamó a proyectar el cuidado ambiental a nivel regional: "Maldonado tiene un imán y es un imán positivo. Uruguay tiene una consistencia en el mundo que es reconocida a pesar de los distintos partidos políticos que pasan, y creo que no la estamos aprovechando bien. Tenemos que pensar más como región que como país; pensar de una manera distinta para cuidar lo que tenemos en Maldonado, en Minas, en Rocha, en Canelones, y buscar a través del ordenamiento territorial proyectar este tipo de cosas que son muy importantes para el mundo que se viene".



Por su parte, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, destacó que desde 2025 la cartera promueve las reservas privadas con el objetivo de apoyar “almas, compromisos, corazones, conciencias como Pablo Atchugarry para que en sus espacios haya restauración, conservación y cuidado de la naturaleza”.



“Este proyecto MACA Biodiversidad es emblemático para nosotros. Vamos a acompañarlo con el saber técnico del Ministerio. Ya contamos con ocho reservas privadas y creo que MACA Biodiversidad será, sin duda, una referencia en este camino de conservación, cuidado de la naturaleza y desarrollo sostenible construido entre todos”, afirmó el jerarca.

Firma editorial: Redacción FM GENTE