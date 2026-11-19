El diputado del Partido Nacional Diego Echeverría presentó una propuesta para fortalecer el funcionamiento del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), que incluye la incorporación de un fiscalizador por departamento y una mayor coordinación con otros organismos del Estado.



En diálogo con La Contratapa de la Revista de FM GENTE, el legislador sostuvo que el INBA tiene importantes dificultades para cumplir con sus cometidos debido a la falta de recursos y personal. Según señaló, actualmente cuenta con ocho inspectores para todo el país: cinco destinados a Montevideo y Canelones y los otros tres para los restantes 17 departamentos.



“Es imposible que pueda cumplir un rol de fiscalización, de política responsable, de bienestar animal”, afirmó.



Echeverría explicó que su iniciativa busca aprovechar recursos que ya existen en otros organismos, sin generar nuevos cargos ni aumentar el gasto público. En ese sentido, propuso que las vacantes que se generen en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca sean destinadas al INBA, para reforzar su personal.



Además, planteó que el Instituto Nacional de Colonización destine 40 millones de pesos anuales al organismo de bienestar animal.



El diputado justificó esta propuesta al señalar que Colonización cuenta con casi 600.000 hectáreas y cuestionó las recientes compras de campos realizadas por ese instituto. Mencionó, entre otros casos, la adquisición de la estancia María Dolores por 32,5 millones de dólares y otra compra por 2,5 millones de dólares.



“Se gastaron 35 millones a la carrera”, cuestionó, y consideró que esos recursos podrían tener otros destinos prioritarios.



Echeverría señaló que la falta de respuesta del INBA afecta tanto a las zonas urbanas como rurales. Mencionó los problemas ocasionados por perros sueltos, que pueden provocar accidentes y ataques a personas, así como las jaurías que dañan majadas y generan pérdidas económicas a productores.



También hizo referencia a situaciones de maltrato animal en las que, según indicó, los ciudadanos recurren al organismo y reciben como respuesta que no cuenta con personal para intervenir.



Consultado sobre si un fiscalizador por departamento sería suficiente, reconoció que no resolvería todos los problemas, pero defendió la propuesta como un primer paso. “¿Que es suficiente? Por supuesto que no es suficiente. Ahora, ¿que es un avance? Sí, es un avance al mil por ciento”, expresó.



Aclaró que la solución requiere un trabajo coordinado entre el INBA, el Ministerio de Ganadería, las intendencias y el Ministerio del Interior, especialmente ante situaciones vinculadas a animales sueltos en espacios públicos y en el medio rural.



Durante la entrevista, el diputado también se refirió a las medidas para promover la tenencia responsable de animales. Consideró que la educación, las castraciones y la adopción son los tres pilares fundamentales, y destacó el trabajo que realiza la Intendencia de Maldonado en materia de castraciones.



Sobre la posibilidad de aplicar multas a quienes incumplan las normas, advirtió que deben existir mecanismos para hacerlas efectivas. “Si después no tenés capacidad de cobrarlas o son incobrables, es lo mismo que nada”, sostuvo.



Por último, cuestionó la creación de organismos que no cuentan con los recursos necesarios para cumplir sus funciones y afirmó que, en ocasiones, la generación de nuevas estructuras termina diluyendo responsabilidades.



“Generar más burocracia solo ayuda a que nadie se haga responsable”, concluyó.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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