Policías de la Brigada de Hurtos de la Seccional Sexta investigaban tres hurtos ocurridos en su jurisdicción desde octubre, con Gustavo Rodolfo Quintana Machado, de 40 años y con varios antecedentes, como principal sospechoso.



El 17 de noviembre los efectivos avistaron al requerido en bicicleta por la calle Agapito Parabera e intentaron interceptarlo para averiguaciones. Ante la voz de alto, el hombre huyó y comenzó una persecución a pie.



Al entrar a un pasillo, lanzó la bicicleta para obstaculizar el paso del primer policía, lo que provocó su caída y le causó lesiones, informó Jefatura a FM GENTE.



Posteriormente, los efectivos lograron su detención y lo derivaron a una dependencia policial.



Finalmente, Quintana compareció ante la Justicia y fue condenado como autor de tres delitos de hurto, con dos delitos de violación de domicilio y un delito de atentado agravado, a la pena de siete meses de prisión.





Foto: hombre detenido tras persecución en Treinta y Tres / Ministerio del Interior

Firma editorial: Redacción FM GENTE