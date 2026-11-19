El 17 de noviembre los efectivos avistaron al requerido en bicicleta por la calle Agapito Parabera e intentaron interceptarlo para averiguaciones. Ante la voz de alto, el hombre huyó y comenzó una persecución a pie.
Al entrar a un pasillo, lanzó la bicicleta para obstaculizar el paso del primer policía, lo que provocó su caída y le causó lesiones, informó Jefatura a FM GENTE.
Posteriormente, los efectivos lograron su detención y lo derivaron a una dependencia policial.
Finalmente, Quintana compareció ante la Justicia y fue condenado como autor de tres delitos de hurto, con dos delitos de violación de domicilio y un delito de atentado agravado, a la pena de siete meses de prisión.
Foto: hombre detenido tras persecución en Treinta y Tres / Ministerio del Interior