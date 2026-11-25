El encuentro se disputó en el Parque Palermo, ubicado en el corazón del Parque Batlle, ante un importante marco de público.



En un partido con escasas situaciones de peligro, Colón se adelantó a los 33 minutos mediante un espectacular gol de tiro libre de Leandro Méndez, de una calidad técnica pocas veces vista en cualquier campeonato del mundo. La conquista sorprendió al conjunto carolino.



A los 43 minutos, cuando Atenas buscaba el empate mediante un tiro de esquina, el lateral derecho Juan Pablo Fagúndez protagonizó una expulsión infantil e innecesaria. Cuando la pelota ni siquiera estaba en movimiento, el futbolista azulgrana le propinó un cabezazo a un jugador de Colón, provocándole un sangrado. La acción condicionó el partido del equipo de San Carlos.



Al finalizar la primera mitad se produjeron incidentes entre los jugadores de ambos equipos.



En el complemento, cuando parecía que Atenas iba a sufrir la inferioridad numérica, el conjunto carolino mostró su mejor versión. Generó cinco situaciones de gol y exigió al arquero de Colón, Agustín Olavarría, quien impidió la igualdad.



A los 83 minutos, tras un centro al área, el exfutbolista de Atenas Ramiro Quintana cabeceó el balón, que impactó en la mano de Emilio Crespo. El árbitro Santiago Motta sancionó penal para el conjunto capitalino.



El propio Quintana se encargó de ejecutar la pena máxima y estableció el 2 a 0, cuando Atenas había hecho méritos para alcanzar el empate pese a jugar con un futbolista menos.



Con este resultado, el conjunto carolino deberá remontar una desventaja de dos goles en el encuentro de vuelta, que se disputará el sábado 5 de diciembre a las 16:30 horas en el estadio de Atenas de San Carlos.

Firma editorial: Redacción FM GENTE