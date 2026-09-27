Atenas empató con Plaza Colonia y se mantiene en puestos de playoffs en una ajustada tabla de Segunda División

El equipo carolino buscó el gol durante buena parte del partido y tuvo oportunidades para quedarse con los tres puntos, pero no logró aprovecharlas.
Plaza Colonia quedó con 10 jugadores a los 24 minutos, cuando Máximo Lorenzi fue expulsado tras cortar una situación clara de gol en el borde del área.
A pesar de la ventaja numérica, Atenas no pudo encontrar el gol y terminó sumando un punto que le permite mantenerse en el tercer lugar de la tabla.
Con este resultado, Plaza Colonia llegó a 44 puntos y comparte la cima con Oriental.