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Plaza, atenas, segunda división
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16:10

Atenas empató con Plaza Colonia y se mantiene en puestos de playoffs en una ajustada tabla de Segunda División

El equipo carolino igualó sin goles y continúa tercero, a tres puntos de los líderes.

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Atenas de San Carlos empató 0-0 este domingo ante Plaza Colonia por la fecha 20 de la Segunda División Profesional.

El equipo carolino buscó el gol durante buena parte del partido y tuvo oportunidades para quedarse con los tres puntos, pero no logró aprovecharlas.

Plaza Colonia quedó con 10 jugadores a los 24 minutos, cuando Máximo Lorenzi fue expulsado tras cortar una situación clara de gol en el borde del área.

A pesar de la ventaja numérica, Atenas no pudo encontrar el gol y terminó sumando un punto que le permite mantenerse en el tercer lugar de la tabla.

Con este resultado, Plaza Colonia llegó a 44 puntos y comparte la cima con Oriental.
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