Atlético Mineiro goleó a Torque y sacó una amplia ventaja rumbo a la final de la Sudamericana

El equipo brasileño tomó el control del encuentro desde el comienzo, aprovechó los espacios por las bandas y logró imponer su juego frente a un conjunto uruguayo que apostó por una línea de cinco defensores y salidas rápidas.
A los 34 minutos, Salomón Rodríguez tuvo una de las situaciones más claras para Torque, pero su remate fue contenido por Gabriel .
Tres minutos después, Reinier abrió el marcador para el local tras una asistencia de Victor Hugo. A los 42, Bernard amplió la diferencia con una acción individual y dejó el encuentro 2-0 antes del descanso.
En el complemento, Atlético Mineiro mantuvo la ventaja y terminó de sentenciar el resultado a los 80 minutos, cuando el delantero uruguayo Thiago Borbas convirtió el tercer tanto.
La revancha se disputará el miércoles 21 de octubre, a las 19:00 horas, en el Estadio Centenario.
Torque necesitará ganar por tres goles para llevar la definición a los penales o por cuatro para clasificarse directamente.