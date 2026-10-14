Atlético Mineiro goleó a Torque y sacó una amplia ventaja rumbo a la final de la Sudamericana

Montevideo City Torque perdió 3-0 ante Atlético Mineiro este miércoles 14 de octubre en el Arena MRV, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, y quedó comprometido de cara a la definición de la serie.



El equipo brasileño tomó el control del encuentro desde el comienzo, aprovechó los espacios por las bandas y logró imponer su juego frente a un conjunto uruguayo que apostó por una línea de cinco defensores y salidas rápidas.



A los 34 minutos, Salomón Rodríguez tuvo una de las situaciones más claras para Torque, pero su remate fue contenido por Gabriel .



Tres minutos después, Reinier abrió el marcador para el local tras una asistencia de Victor Hugo. A los 42, Bernard amplió la diferencia con una acción individual y dejó el encuentro 2-0 antes del descanso.



En el complemento, Atlético Mineiro mantuvo la ventaja y terminó de sentenciar el resultado a los 80 minutos, cuando el delantero uruguayo Thiago Borbas convirtió el tercer tanto.



La revancha se disputará el miércoles 21 de octubre, a las 19:00 horas, en el Estadio Centenario.



Torque necesitará ganar por tres goles para llevar la definición a los penales o por cuatro para clasificarse directamente.

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