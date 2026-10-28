Deportivo Maldonado goleó 4 a 0 a Porongos y avanzó a los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay

Deportivo Maldonado derrotó 4 a 0 a Porongos e en el estadio Juan Antonio Lavalleja de Trinidad, y aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay.



El equipo rojiverde abrió el marcador a los cinco minutos por intermedio de Guillermo Sosa y se fue al descanso con una ventaja de 1 a 0.



En el segundo tiempo, Bruno Centeno amplió la diferencia a los 62 minutos, mientras que Cristian Bolzán convirtió el tercero a los 83. Gonzalo López cerró la goleada a los 88 minutos.



Por su parte, Juventud de Las Piedras también consiguió su clasificación a los cuartos de final tras eliminar durante la tarde a Nacional de Florida, en el estadio Campeones Olímpicos.



Estos fueron los primeros dos encuentros correspondientes a los octavos de final de la Copa AUF Uruguay, que continuará con la disputa de los partidos restantes para definir los otros seis clasificados a la próxima instancia.



FOTO : Instagram Deportivo Maldonado

Firma editorial: Redacción FM GENTE