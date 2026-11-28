Un automóvil volcó este viernes en Camino Lussich Viejo, en la zona del nuevo barrio Miradores. El siniestro - que no resultó de gravedad - fue reportado en un grupo de residentes de la zona, quienes atribuyeron el accidente a las malas condiciones en las que se encuentra la vía de tránsito.



En diálogo con FM GENTE, una vecina expresó que “eso está en estado desastroso”. Junto a imágenes del vehículo volcado enviadas a esta emisora, la residente relató que horas antes del siniestro hubo maquinaria vial trabajando en el lugar, lo que obligó a cortar la circulación durante gran parte de la mañana.



"Pensamos que habían asfaltado esa parte, que es muy peligrosa, pero al final dejaron gravilla suelta y los pozos tal como estaban, no taparon prácticamente nada", reclamó.



De acuerdo con su testimonio, las condiciones en las que quedó la calle podrían haber provocado que la conductora perdiera el dominio del vehículo. "El que más o menos sabe tiene precaución, pero si no es asiduo pasar por ese lugar, la gente va a una velocidad determinada y pasa esto".



La residente aseguró que ya han presentado reclamos ante la Intendencia de Maldonado “y no tenemos resultados”. “Me parece que es algo que debemos poner en conocimiento público”, concluyó.





Foto cedida a FM GENTE

Firma editorial: Redacción FM GENTE