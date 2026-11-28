En diálogo con FM GENTE, una vecina expresó que “eso está en estado desastroso”. Junto a imágenes del vehículo volcado enviadas a esta emisora, la residente relató que horas antes del siniestro hubo maquinaria vial trabajando en el lugar, lo que obligó a cortar la circulación durante gran parte de la mañana.
"Pensamos que habían asfaltado esa parte, que es muy peligrosa, pero al final dejaron gravilla suelta y los pozos tal como estaban, no taparon prácticamente nada", reclamó.
De acuerdo con su testimonio, las condiciones en las que quedó la calle podrían haber provocado que la conductora perdiera el dominio del vehículo. "El que más o menos sabe tiene precaución, pero si no es asiduo pasar por ese lugar, la gente va a una velocidad determinada y pasa esto".
La residente aseguró que ya han presentado reclamos ante la Intendencia de Maldonado “y no tenemos resultados”. “Me parece que es algo que debemos poner en conocimiento público”, concluyó.
Foto cedida a FM GENTE