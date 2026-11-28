Al ser consultado sobre las posiciones que se han marcado dentro del Partido Nacional, el presidente de la Junta Departamental, Osvaldo Matteu, prefirió no involucrarse directamente en la interna de Todos por Maldonado, pero dejó algunas consideraciones sobre la situación.



En ese sentido, destacó el trabajo que viene realizando su sector, Unión y Cambio, dentro de la Junta Departamental y valoró el vínculo de equipo que mantienen sus integrantes.



"Tenemos un líder que supo arroparnos y aggiornarnos a todos, y supo entender la necesidad y la calidad de cada persona que tiene alrededor", expresó.



En referencia a las diferencias que se han hecho públicas entre dirigentes blancos, recordó una frase del senador Rodrigo Blás y manifestó: "Si se divorcian, que no le hagan mal a la gente".



Además, señaló que espera que el Partido Nacional pueda continuar trabajando en conjunto y sumando respaldo electoral. "Por el bien del partido, espero que sigamos trabajando y sigamos sumando votos, como venimos año a año, elección a elección, cada vez ganando con un poquito más de diferencia", afirmó.



Matteu también remarcó la importancia de cumplir con los compromisos asumidos ante la ciudadanía y sostuvo que "el votante merece un respeto".



"Esas cosas como que no caen bien en la gente", agregó. Reiteró que no pretende involucrarse en la interna de Todos por Maldonado y les deseó lo mejor a sus integrantes.

Firma editorial: Redacción FM GENTE