En ese sentido, destacó el trabajo que viene realizando su sector, Unión y Cambio, dentro de la Junta Departamental y valoró el vínculo de equipo que mantienen sus integrantes.
"Tenemos un líder que supo arroparnos y aggiornarnos a todos, y supo entender la necesidad y la calidad de cada persona que tiene alrededor", expresó.
En referencia a las diferencias que se han hecho públicas entre dirigentes blancos, recordó una frase del senador Rodrigo Blás y manifestó: "Si se divorcian, que no le hagan mal a la gente".
Además, señaló que espera que el Partido Nacional pueda continuar trabajando en conjunto y sumando respaldo electoral. "Por el bien del partido, espero que sigamos trabajando y sigamos sumando votos, como venimos año a año, elección a elección, cada vez ganando con un poquito más de diferencia", afirmó.
Matteu también remarcó la importancia de cumplir con los compromisos asumidos ante la ciudadanía y sostuvo que "el votante merece un respeto".
"Esas cosas como que no caen bien en la gente", agregó. Reiteró que no pretende involucrarse en la interna de Todos por Maldonado y les deseó lo mejor a sus integrantes.