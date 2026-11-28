Señaló en el escrito que González “viene destacándose en el arte culinario y la gastronomía dejando en alto el prestigio de nuestro departamento” y expuso sobre su sacrificio personal y familiar. Para competir en estas instancias debió costear los gastos con recursos propios, mediante rifas y otras iniciativas, sin contar con un acompañamiento institucional acorde al desafío.
“Conozco a su familia. Durante años traté a su abuelo, Hugo Arellano, quien viajaba todos los días desde Pan de Azúcar hasta Punta del Este para trabajar como mozo en el recordado y hoy desaparecido Restaurante Ciclista”, recordó.
Elinger señaló que la finalidad de esta exposición es fundamentalmente visibilizar el esfuerzo de González para “sensibilizar a las autoridades nacionales y departamentales acerca de la necesidad de acompañar estas trayectorias”.
En esa línea añadió: "En un departamento que tanto invierte en promoción turística, debemos también valorar y respaldar a nuestros propios talentos, que muchas veces, desde el esfuerzo individual y familiar, se convierten en auténticos embajadores de Maldonado".
El planteo solicita que las autoridades destinatarias evalúen mecanismos de apoyo y acompañamiento que permitan respaldar a González en sus futuras participaciones internacionales, así como a otros jóvenes que representen al departamento en condiciones similares.
La iniciativa cierra con una reflexión sobre el rol del Estado frente al talento emergente: "No alcanza con sentir orgullo por nuestros jóvenes cuando triunfan. También debemos asumir la responsabilidad de acompañarlos para que puedan triunfar".
Foto: IG Nicolás González Arellano