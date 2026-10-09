Avanza la consolidación del Plan Departamental de Salud Mental

En vísperas del Día Mundial de la Prevención de Salud Mental – se conmemora este sábado 10 de octubre – el Municipio de Maldonado brindó una conferencia de prensa sobre prevención y promoción de la salud mental,



El alcalde de Maldonado, Damián Tort, anunció en declaraciones a FM GENTE, la firma de un acuerdo de cooperación entre la Escuela de Psicología Social del Uruguay y el Municipio de Maldonado que permitirá brindar talleres en los diferentes comunales.



“Hemos creado una red dejando los individualismos de lado para priorizar lo que tenemos que priorizar que es la gente”, dijo Tort sobre el trabajo que viene realizando el Municipio.



Por su parte, el director del Departamento de Salud y Adicciones de la Intendencia Dr. Sergio Marta, señaló a FM GENTE que esta conferencia fue una instancia más de cooperación “para llegar a la obtención final de un Plan de Salud Mental para el departamento de Maldonado que pueda dar atención equitativa a todos los pobladores”.



El proyecto articula el trabajo entre instituciones públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales con el objetivo de “lograr un equipo de trabajo único”. “Si bien cada institución tiene su impronta o su forma de trabajar, pero teniendo un objetivo común que no escape a lo que va a presentarse en el Plan Departamental de Salud Mental”, enfatizó el jerarca.

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