La baleó, la encadenó y prendió fuego la vivienda: hombre recibió 30 años de penitenciaría por homicidio en Maldonado Nuevo

Un hombre fue condenado a 30 años de penitenciaría como autor de un delito de homicidio muy especialmente agravado cometido en enero de 2024 en Maldonado contra Beatriz Acosta, de 28 años de edad.



El hecho ocurrió entre la noche del 11 y la mañana del 12 de enero de 2024, en una vivienda de Maldonado Nuevo que era identificada como un punto de venta de drogas.



De acuerdo con lo probado durante el juicio, durante una discusión Edward Matías Lima Bentancourt disparó dos veces contra la mujer. Uno de los disparos fue en la cabeza y el otro en el pecho.



Después de los disparos, la víctima fue inmovilizada con una cadena y quedó dentro de la vivienda con vida.



En la mañana del 12 de enero, el ahora condenado regresó al lugar luego de haberlo abandonado junto a otras personas. Según lo establecido en la sentencia, ingresó solo a la vivienda y provocó un incendio.



La mujer todavía estaba con vida cuando comenzó el fuego y murió como consecuencia del incendio.



Durante el juicio se presentaron declaraciones de testigos, documentos, registros de cámaras de videovigilancia y pericias médico-forenses y de incendio.



La pericia médico-forense encontró lesiones compatibles con disparos de arma de fuego y también detectó hollín en las vías respiratorias. Este elemento permitió establecer que la mujer estaba viva cuando comenzó el incendio.



Por su parte, la pericia realizada por Bomberos determinó que el incendio tuvo un origen humano y descartó que se tratara de un hecho accidental.



Las cámaras de videovigilancia también fueron utilizadas para reconstruir los movimientos de las personas involucradas y establecer los horarios cercanos al inicio del incendio.



La sentencia señaló que la prueba testimonial, médica, técnica y de las cámaras coincidió en los principales aspectos del caso, lo que permitió establecer la responsabilidad del acusado.



La resolución fue dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia de Maldonado de 2.º Turno.





Foto: FM GENTE

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