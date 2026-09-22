Proyectos inmobiliarios en Punta Ballena generan polémica: proponen construir cinco edificios y un barrio privado

El proyecto residencial Cantamar está siendo estudiado por el Ministerio de Ambiente y fue puesto de manifiesto con categoría B. El proyecto inmobiliario prevé la construcción de cinco edificios en una zona entre Punta Ballena y Las Grutas.



Tres de esas torres proyectadas, según manifestó el edil del Frente Amplio Juan Urdangaray a FM GENTE, se ubicarían sobre la faja de defensa de costas, una zona considerada crítica para la amortiguación de la erosión del suelo, la dinámica de las dunas y la conservación de la biodiversidad.



Se suma otro proyecto al mencionado anteriormente: la propuesta para construir un barrio privado en un padrón lindero. Actualmente está a consideración de la Junta Departamental dado que la solicitud contempla excepciones al artículo 21 de la Ordenanza General de Construcciones.



Para el edil, estos proyectos chocan de frente con la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Punta Ballena, actualmente en desarrollo. “No se puede estar habilitando nuevos fraccionamientos, nuevas construcciones, sin antes elaborar un plan de ordenamiento territorial para la zona que se encuentra en pleno proceso”, enfatizó.



Urdangaray señaló que la Intendencia omitió informar sobre el proceso del plan de ordenamiento en marcha, información que considera clave para evaluar el impacto del fraccionamiento.



“Lo que más me llama la atención de todo esto es que la Intendencia, en el informe que manda a la Junta Departamental respecto al fraccionamiento, en ningún momento menciona que se encuentra en pleno proceso de un plan de ordenamiento territorial”.



El edil señaló que el informe sobre el proyecto inmobiliario debería volver a la Intendencia para ser analizado en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial.



También advirtió que existe un acuerdo interno dentro de la comisión de Punta Ballena - creada por resolución del intendente Enrique Antía - que determina la obligación de informar previamente a la comisión sobre cualquier nuevo desarrollo inmobiliario previsto en la zona.





Foto: cuenta X de Juan Urdangaray

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