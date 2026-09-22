Encuentro en Punta del Este de cara al cuarto seminario sobre infancias y adolescencias migrantes

Bajo el lema "Convivir, mismos derechos, distintas prácticas", la edición de este año pone el foco en la convivencia intercultural y la voz de las infancias y adolescencias migrantes. El evento central se desarrollará el próximo 19 de noviembre en Montevideo y tendrá alcance nacional mediante transmisión vía streaming.



Natalia Jubín, integrante de la División de Protección Social para Personas Migrantes, Solicitantes de Asilo y Refugiados del Mides, destacó la relevancia de descentralizar estas jornadas. Los datos oficiales señalan que el departamento de Maldonado y la región noreste del país concentran la mayor cantidad de población migrante en Uruguay actualmente.



"Lo que buscamos es recoger la voz de los adolescentes y de los niños en el territorio", explicó Jubín a FM GENTE.



Este seminario da continuidad a una línea de trabajo sostenida en los últimos años por las instituciones organizadoras, Mides, ANEP e INAU. La primera edición se denominó "Los derechos de los niños y las niñas no tienen fronteras", la segunda edición fue "La interculturalidad en juego" y la tercera se denominó "La reunificación familiar como derecho".



El objetivo de este año es detectar e institucionalizar aquellas buenas prácticas que faciliten una mejor integración, explicó Jubín. Añadió que busca generar insumos reales basados en las experiencias locales, permitiendo a los tomadores de decisiones ponerse en el lugar de los niños y adolescentes para diseñar políticas públicas más eficientes e inclusivas.

Volver atrás