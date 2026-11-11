“Fosforito, el último duende”: vuelve a exhibirse el documental que revive la historia de un personaje inolvidable de Punta del Este

Punta del Este volverá a encontrarse con uno de sus personajes más entrañables a través del documental Fosforito, el último duende, una producción dedicada a recuperar la historia de Juan Antonio Rezzano, conocido popularmente como “Fosforito”, quien durante décadas fue una figura característica de las calles de Punta del Este y Montevideo.



Músico, payaso y poeta, Fosforito se ganó el cariño de varias generaciones con sus actuaciones callejeras, sus inseparables castañuelas, su particular vestimenta y una personalidad que lo convirtió en uno de los personajes más recordados de la cultura popular uruguaya.



Su presencia en las calles del balneario formó parte de una época en la que artistas y personajes populares contribuían a darle una identidad especial a Punta del Este. Vecinos y turistas lo recuerdan por su simpatía, sus ocurrencias y esa manera tan particular de transmitir alegría.



El documental fue realizado por Sergio Rezzano, hijo de Fosforito, quien asumió la dirección de la película con el propósito de preservar la memoria y el legado artístico de su padre.



A través de imágenes, testimonios y recuerdos, la producción reconstruye la trayectoria de este singular personaje, recuperando historias y vivencias que permanecen en la memoria de quienes tuvieron oportunidad de conocerlo.



La película también constituye un testimonio de una época de Punta del Este y de aquellos personajes que, sin ocupar grandes escenarios, lograron convertirse en parte de la historia y la identidad del balneario.



El documental Fosforito, el último duende será presentado el sábado 14 de noviembre, a las 20:00 horas, en la Liga de Fomento de Punta del Este.



La exhibición permitirá reencontrarse con la figura de Juan Antonio Rezzano y recordar a un artista que hizo de las calles su escenario y del contacto con la gente su principal expresión.



La propuesta reúne alegría, nostalgia y memoria, en un homenaje a un personaje que dejó una huella profunda en la vida cotidiana de Punta del Este.

Firma editorial: Redacción FM GENTE