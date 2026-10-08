Expo Barraca ofrecerá promociones y capacitación durante dos jornadas en Maldonado

Barraca Maldonado realizará este viernes 9 y sábado 10 la primera Expo Barraca, Edición Goldfarb. La primera jornada se desarrollará de 8:00 a 18:00 horas mientras que la segunda será más reducida, de 8:00 a 12:00 horas.



Durante el evento, clientes, profesionales y público en general podrán acceder a descuentos de hasta 20%, además de un 15% adicional abonando con tarjetas BBVA, según las condiciones establecidas para la promoción.



La actividad también incluirá sorteos de vales de compra y herramientas, mientras que técnicos especializados de las diferentes marcas estarán presentes para brindar asesoramiento, responder consultas y presentar las características y prestaciones de sus productos.



La Expo busca generar un espacio de encuentro entre fabricantes, profesionales, clientes y público, combinando oportunidades comerciales con capacitación y asistencia técnica.

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