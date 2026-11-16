Bomberos prepara la temporada en Maldonado y advierte sobre la falta de recursos en todo el país

La capacitación sobre rescate vehicular y atención de personas traumatizadas que se realizó durante tres días en Maldonado tuvo una aplicación inmediata. Al finalizar la actividad, bomberos del destacamento de José Ignacio y voluntarios de La Juanita intervinieron en un siniestro de tránsito en La Barra, donde una persona había quedado atrapada.



"Justamente estas jornadas que nosotros tuvimos, que fueron tres días, el workshop de rescate vehicular y trauma, el cuarto a nivel latinoamericano e internacional y el primero con sede acá en Uruguay, sirvió sin duda", señaló la jefa regional de Bomberos, Viviana Borlinqui, en diálogo con FM GENTE.



La jerarca explicó que los voluntarios le transmitieron su agradecimiento porque pudieron aplicar los conocimientos adquiridos durante la capacitación. "La idea de este workshop fue enseñar lo último que hay en técnicas de rescate vehicular, pero en conjunto con lo que tiene que ver con trauma", indicó.



En ese sentido, destacó la importancia de coordinar el trabajo entre Bomberos y los equipos de salud y ambulancias, especialmente cuando hay personas atrapadas. También señaló que la capacitación permitió incorporar nuevas técnicas y medidas de seguridad, algunas de las cuales pueden aplicarse con herramientas y materiales disponibles, sin necesidad de adquirir equipamiento costoso.



EL TRABAJO DE LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS



Borlinqui explicó que los bomberos voluntarios de José Ignacio trabajan bajo la supervisión del destacamento estatal de esa localidad y siempre en apoyo a sus intervenciones.



"Siempre que salen a una intervención, es en apoyo al destacamento de José Ignacio. Ellos tienen un lugar físico donde tienen sus vehículos, tienen una autobomba, una camioneta y equipamiento que han recibido a través de donaciones", detalló.



Además, indicó que actúan bajo la dirección del jefe de operaciones de la Dirección Nacional de Bomberos que concurra al lugar y que sus integrantes reciben capacitación en distintas áreas, como incendios de campo, incendios de estructuras y rescates vehiculares y en altura.



LA SITUACIÓN DEL DESTACAMENTO DE SAN CARLOS



Consultada por los reclamos sobre la falta de equipamiento, especialmente en San Carlos, Borlinqui explicó que actualmente el destacamento cuenta con una autobomba con capacidad para unos 3.500 litros de agua y un vehículo más reciente, que fue incorporado luego de que el anterior presentara una falla mecánica.



La jerarca explicó que, ante esa situación, durante algunos días el destacamento trabajó con una camioneta y recibió apoyo de otras dependencias cuando era necesario.



"Por un tema de cantidad de intervenciones, que es real, por la cantidad de población que tiene San Carlos y la cantidad de intervenciones a las que concurre, se determinó que la autobomba que estaba en José Ignacio pasara para San Carlos", señaló.



Aclaró que el destacamento de José Ignacio tampoco quedó sin capacidad de respuesta, ya que continuó trabajando con una camioneta y el apoyo de los bomberos voluntarios.



De todas formas, reconoció que existen necesidades en materia de vehículos. "Faltan, obviamente, estamos necesitados de recursos de flota, sin lugar a dudas, en todo el país, no es solo en San Carlos", afirmó.



PREPARATIVOS PARA LA TEMPORADA DE VERANO



De cara al aumento de población y actividad durante el verano, Borlinqui señaló que ya comenzaron las reuniones de coordinación entre Bomberos y los organismos que colaboran en la respuesta ante incendios, tanto en Maldonado como en Rocha.



También confirmó que se realizó el llamado para incorporar personal zafral, que será capacitado antes de comenzar a trabajar. Aún no está definida la fecha en que se sumará a los destacamentos.



Durante la temporada estival, Maldonado incorporará tres destacamentos temporales: Punta del Este, Solanas y La Barra. En Rocha se sumarán otros dos, en La Esmeralda y Punta del Diablo. De esta manera, ambos departamentos pasarán a contar con 15 destacamentos durante el verano.



Entre las tareas previstas se encuentra la limpieza y el mantenimiento de cortafuegos, además de revisar las condiciones de los recursos disponibles y corregir aspectos que puedan mejorarse respecto a temporadas anteriores.



Borlinqui señaló que el fenómeno de El Niño y las previsiones de lluvias también forman parte de las consideraciones para este verano, aunque aclaró que eso no descarta la posibilidad de incendios de campo o forestales.



También recordó los incendios registrados entre el 31 de diciembre y el 1.º de enero del año pasado en zonas de San Carlos y Aiguá. En ese sentido, explicó que las reuniones buscan dejar coordinados los relevos de personal, la alimentación y los apoyos necesarios, incluso durante las fiestas.



"El incendio no avisa cuándo va a pasar", remarcó.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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