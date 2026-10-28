Fabricio Rodríguez solicitó información sobre los recursos de Bomberos en Maldonado

Fabricio Rodríguez se refirió a las necesidades de la Dirección Nacional de Bomberos en Maldonado y señaló la importancia de contar con más equipamiento, infraestructura y capacidad de respuesta ante las emergencias.



El edil indicó que accedió a un pedido de informes presentado en 2023 por el senador Eduardo Antonini, que incluía datos sobre la cantidad de camiones, su capacidad de carga y los recursos humanos disponibles. A partir de esos antecedentes, planteó una nueva solicitud de información para conocer la situación actual.



También mencionó los planteos realizados por la Comisión de Amigos del Departamento de Bomberos de Maldonado sobre la necesidad de incorporar implementos para el combate de incendios.



Rodríguez destacó, además, que la tarea de Bomberos va más allá de combatir el fuego: incluye la prevención, la capacitación y los controles vinculados a la habilitación de locales comerciales.



En ese sentido, sostuvo que es necesario acompañar el crecimiento de Maldonado con los recursos que permitan a Bomberos cumplir con sus distintas funciones.

Firma editorial: Redacción FM GENTE