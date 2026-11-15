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Buscan a dos hombres ausentes en Maldonado: tienen 21 y 27 años

El Ministerio del Interior solicita la colaboración de la población para ubicar a Edinson Federico Canabarro González y Mauricio Javier Ramírez Leivas, quienes fueron denunciados como personas ausentes.

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Edinson Federico Canabarro González, de 21 años, fue visto por última vez el jueves 13 de noviembre en la ciudad de Maldonado.

Al momento de ausentarse vestía una remera azul de manga corta, un short deportivo azul claro con detalles negros y championes azules. También llevaba una gorra Nike blanca. Es de complexión delgada, estatura media, cabello oscuro y ojos marrones. Tiene una cicatriz en el lado derecho del cuello. No tiene tatuajes ni piercings.

Por otra parte, Mauricio Javier Ramírez Leivas, de 27 años, fue visto por última vez el miércoles 12 de noviembre, cuando se retiró de su casa en la ciudad de Maldonado.

Al momento de su desaparición vestía championes negros marca Topper, un short negro y un buzo azul tipo canguro.

El Ministerio del Interior solicita que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique al 9-1-1, al 2030 4638 o se dirija a la seccional policial más cercana.

También se puede escribir al correo [email protected].
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