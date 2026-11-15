Escapó de la Policía, corrió por la playa y se lanzó al agua: la insólita persecución que terminó con un hombre detenido en Piriápolis

Una insólita situación se registró el jueves en Piriápolis, cuando un hombre que era buscado por la Policía intentó escapar corriendo por la playa y terminó arrojándose al agua.



Vecinos y comerciantes de la zona comentaron a FM GENTE que vieron al hombre correr por la arena y meterse al agua. Posteriormente, observaron cómo personal de Prefectura logró detenerlo.



Consultado por FM GENTE, personal de Prefectura de Piriápolis confirmó que el procedimiento ocurrió el jueves. Según explicó, la Policía estaba buscando al hombre y solicitó apoyo cuando este ingresó al agua.



Además, aclararon que el procedimiento estaba relacionado con un caso de violencia doméstica.



Hasta el momento, no se ha podido confirmar si el hombre continúa detenido o si fue puesto a disposición de la Justicia.



La escena sorprendió a vecinos y comerciantes de Piriápolis que presenciaron la particular persecución.





(Foto: captura de un video publicado en la cuenta de TikTok @daniel.maldonado176).

Firma editorial: Redacción FM GENTE