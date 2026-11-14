Quieren que hacer trenzas afro sea un oficio reconocido por ley en Uruguay: qué plantea el proyecto presentado en el Senado

El senador del Frente Amplio Felipe Carballo presentó un proyecto de ley que busca reconocer y regular el trabajo de las personas que realizan trenzas afro en Uruguay. La iniciativa apunta a preservar esta práctica como parte de la cultura y la identidad afrodescendiente, además de establecer condiciones para el ejercicio de la actividad.



La propuesta declara de interés general la preservación del trenzado afro por su valor cultural, histórico y ancestral. También plantea incorporar este oficio al Grupo 45 de los Consejos de Salarios, que comprende a peluquerías y salones de belleza.



El proyecto establece, además, requisitos de higiene y habilitación sanitaria para los locales donde se desarrolla la actividad, así como controles sobre los productos y herramientas utilizados.



Por otra parte, propone impulsar capacitaciones específicas a través del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la UTU.



En caso de aprobarse la ley, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 180 días para reglamentarla, mientras que los trabajadores contarán con 12 meses para adecuarse a las nuevas disposiciones.

Firma editorial: Redacción FM GENTE