Bomberos combatió un incendio en una estructura instalada en un terreno de Maldonado

Un incendio se registró este sábado sobre las 19:00 en una estructura instalada en un terreno de Maldonado.



El hecho ocurrió a pocos metros de la calle Isidoro Ducasse, en las inmediaciones del barrio Las Cooperativas.



En el lugar trabajaron efectivos de Bomberos y Policía. Por el momento, se desconoce el origen del fuego.

Firma editorial: Redacción FM GENTE