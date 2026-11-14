Bomberos combatió un incendio en una estructura instalada en un terreno de Maldonado

El hecho ocurrió a pocos metros de la calle Isidoro Ducasse, en las inmediaciones del barrio Las Cooperativas.
En el lugar trabajaron efectivos de Bomberos y Policía. Por el momento, se desconoce el origen del fuego.
El episodio ocurre en Arturo Santana y Zelmar Michelini. Bomberos trabaja a esta hora en el lugar.
El fuego se registró este sábado en la mañana en un depósito ubicado en la esquina de Batalla del Cerrito y Joaquín Suárez.
El fuego se desató en un campo ubicado en la calle Miguel Vázquez, en el barrio Estación.
El fuego se desató esta tarde en un predio ubicado en calle Osiris Rodríguez Castillos, casi Camino del Cerro Eguzquiza.