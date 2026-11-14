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Bomberos combatió un incendio en una estructura instalada en un terreno de Maldonado

El fuego se desató sobre las 19:00 de este sábado, en un terreno ubicado a pocos metros de la calle Isidoro Ducasse.

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Un incendio se registró este sábado sobre las 19:00 en una estructura instalada en un terreno de Maldonado.

El hecho ocurrió a pocos metros de la calle Isidoro Ducasse, en las inmediaciones del barrio Las Cooperativas.

En el lugar trabajaron efectivos de Bomberos y Policía. Por el momento, se desconoce el origen del fuego.
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