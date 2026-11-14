Fue dado de alta el uruguayo que recibió un disparo durante un tiroteo en Washington

El uruguayo Gonzalo Lorenzo, que resultó herido de bala durante un tiroteo ocurrido el jueves en Washington, Estados Unidos, fue dado de alta este sábado.



El episodio tuvo lugar en el barrio de Logan Circle, a poco más de un kilómetro de la Casa Blanca. Según informó la Policía, el atacante, identificado como Matt Lambert, de 55 años, comenzó disparando contra el administrador del edificio donde tenía un apartamento y lo mató.



Posteriormente, se atrincheró en su vivienda, ubicada en el séptimo piso, y abrió fuego desde el balcón contra las personas que se encontraban en la calle. Cuatro personas, entre ellas Lorenzo, resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos centros de salud.



Uno de los heridos se encontraba en estado crítico, mientras que los otros tres presentaban lesiones que no ponían en riesgo sus vidas.



El atacante intercambió disparos con la Policía y luego se suicidó. Fue encontrado sin vida dentro de su apartamento.





Foto: AFP fotos

Firma editorial: Redacción FM GENTE